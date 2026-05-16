Статуэтки Путина вручили двум спортсменам на Фестивале борьбы в Челябинске

Алексей Мишин и Артем Осипенко получили уникальные награды, которые изготовили златоустовские мастера

В Челябинске завершился Фестиваль единоборств, в рамках которого организаторы соревнований вручили уникальные награды приглашенным титулованным спортсменам. Статуэтки с изображением президента России Владимира Путина, изготовленные златоустовскими мастерами, вручили олимпийскому чемпиону по борьбе Алексею Мишину и 10-кратному чемпиону мира по самбо Артему Осипенко, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Фестиваль борьбы памяти святого равноапостольного Николая Японского в Челябинске проводили впервые. По этому случаю и были приглашены звезды российского спорта. Алексей Мишин и Артем Осипенко не только посетили соревнования, но и провели для юных ребят фото и автограф-сессию, в течение часа общались с ними, отвечая на вопросы.

Организаторы мероприятия подготовили для приглашенных гостей необычные подарки. Вручил им статуэтки с изображением Владимира Путина координатор проектов «Детский спорт» и «Выбор сильных» в Челябинской области Денис Лапотышкин.

Отметим, что соревнования по дзюдо, самбо и греко-римской борьбе прошли в Челябинске вчера, 15 мая, в спорткомплексе «Метар-Спорт».