В Челябинске провели Фестиваль борьбы по трем единоборствам

На одной площадке прошли состязания по дзюдо, самбо и греко-римской борьбе

Соревнования по дзюдо, самбо и греко-римской борьбы прошли на одной площадке в Челябинске. В спорткомплексе «Метар-Спорт» состоялся Фестиваль борьбы памяти святого равноапостольного Николая Японского. Его провели в рамках проекта «Выбор сильных», а почетными гостями мероприятия стали титулованные спортсмены — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин и 10-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобное спортивное мероприятие в Челябинске прошло впервые. Его уникальность в том, что на одной площадке были проведены соревнования сразу по трем видам единоборств — дзюдо, самбо и борьбе. Для этого в СК «Метар-Спорт» были постелены борцовские ковры и татами.

Почетными гостями мероприятия стали два титулованных атлета — Алексей Мишин и Артем Осипенко. Причем, оба впервые оказались в Челябинске. Перед началом поединков они пообщались с юными ребятами, провели для них фото и автограф-сессию.

Беседа получилась живой и веселой. Будущие чемпионы охотно задавали вопросы, звезды делились своим опытом и профессиональными секретами.

«Ребята проявили интерес, многие вопросы получились интересными. Главную мысль, которую я хотел до них донести — даже если станешь чемпионом, очень важно не останавливаться на достигнутом, а тренироваться с еще большим усердием. Потому, что найдется очень много желающих сбросить тебя с вершины. Завоевать титул нелегко, но еще сложнее удержать его», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Алексей Мишин.

Много вопросов ребята задавали и Артему Осипенко. В самбо он является одним из самых титулованных спортсменов мира — десять раз (!) брал титул чемпиона.

Церемония открытия собрала много известных спортивных руководителей, политиков и чиновников. Напутственные слова участникам фестиваля сказал инициатор его проведения Денис Лапотышкин.

«Ребята, здесь не будет проигравших, каждый из вас получит медаль. И вы все уже чемпионы, потому что занимаетесь правильным и хорошим делом. Борьба — это выбор сильных. Желаю вам показать все свое мастерство, обрести новых друзей, познакомиться с нашими титулованными спортсменами», — отметил координатор проектов «Детский спорт» и «Выбор сильных» в Челябинской области Денис Лапотышкин.

Состязания прошли одновременно на трех площадках. В них прошли командные состязания по греко-римской борьбе, самбо и дзюдо. По окончании турниров все ребята получили уникальные и красивые медали и кубки.