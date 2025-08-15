Хоккеист Джошуа Ливо подписал контракт на один сезон с челябинским «Трактором»

И это главный трансфер летнего межсезонья в КХЛ

Челябинский «Трактор» совершил главный трансфер летнего межсезонья в КХЛ, заключив контракт на один сезон с канадцем Джошуа Ливо. Суперзабивной форвард в минувшем сезоне побил снайперский рекорд регулярного чемпионата КХЛ, но со скандалом покинул уфимский «Салават Юлаев». Хоккеист присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой, сообщает ТАСС.

Штаб ХК «Трактор» официально еще не представил звездного новичка, но это — дело времени. Вероятно, информация о подписании контракта с хоккеистом появится на официальном сайте клуба сегодня, 15 августа. Между тем федеральные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что Джош Ливо уже подписал соглашение с «черно-белыми».

«Ливо уже подписал однолетний контракт с „Трактором“. Он присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой. О контракте будет объявлено сегодня», — сообщает ТАСС.

Сообщается и годовой оклад хоккеиста, он составит около 700 млн рублей. Напомним, что самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ недавно досрочно расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». В то же время челябинский «Трактор» провернул сделку с «Барысом», чтобы освободить вакантную легионерскую позицию. В клуб из Астаны в обмен на денежную компенсацию отправился американец Майк Веккьоне.

Джошуа Ливо выступал за «Салават» с сезона‑2023/24. За команду он провел 122 матча, забросил 70 шайб и отдал 72 результативные передачи. Канадец в сезоне‑2024/25 стал рекордсменом КХЛ по количеству голов за один регулярный чемпионат, забросив 49 шайб в 62 встречах. Кроме того, он лучший бомбардир минувшего сезона — 80 очков.