Теперь официально: канадец Джош Ливо стал хоккеистом «Трактора»

Контракт с канадским форвардом челябинский клуб заключил до конца сезона-2025/2026

Хоккейный клуб «Трактор» объявил о заключении соглашения с канадским форвардом Джошуа Ливо. Контракт с самым ценным игроком и лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 рассчитан до конца следующего сезона. Штаб «черно-белых» рассчитывает, что форвард станет главной ударной мощью команды в предстоящем чемпионате.

Джошуа Ливо хорошо зарекомендовал себя в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев», пополнив ряды клуба из Башкортостана в сезоне-2023/2024. Но наиболее ярко канадец сыграл в прошлом сезоне, побив рекорд Сергея Мозякина по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат КХЛ, забив 49 голов. Кроме того, Ливо был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ.

«Если на рынок выходит игрок такого калибра как Джошуа Ливо, то клубу нужно реагировать мгновенно. За последние два сезона в КХЛ этот форвард стал настоящей звездой Лиги. Джош — настоящая машина по созданию голевых моментов и идеальный наконечник для любой атаки. Это доминирующий мастер, чувствующий себя комфортно против любого соперника и любой линии обороны», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Ранее мы сообщали новость о заключении контракта с канадским хоккеистом. Штаб «черно-белых» проявил большую заинтересованность в услугах Джошуа Ливо. Ради этого он провернул сделку с «Барысом», отправив в клуб из Казахстана своего новобранца Майка Веккьоне. Причем, американец пополнил ряды «Трактора» в летнее межсезонье, так и не сыграв за команду и матча.