Уголовное дело завели после падения штукатурки с дома на малыша в Челябинске

Ребенку потребовалась медицинская помощь

В Челябинске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья, после падения на маленького ребенка куска штукатурки с фасада дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 15 мая около одного из домов на улице Тернопольской. По предварительным данным, местная жительница гуляла с малышом, находившимся в коляске, и услышала громкий хлопок. После она увидела падающий с фасада дома кусок штукатурки. Женщина откатила коляску подальше, однако фрагмент упал прямо на устройство. В результате ребенок получил ушиб грудной клетки, руки и плеча, ему потребовалась помощь врачей.

«Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас допрашиваются очевидцы, запрошена документация по содержанию и ремонту фасада дома, устанавливаются все обстоятельства»,— рассказали в ведомстве.

Проверку по факту произошедшего проводит и прокуратура.