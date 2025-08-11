Челябинский «Трактор» запустил в продажу абонементы на сезон-2025/2026

Их владельцы смогут сэкономить до 30% в сравнении с покупкой разовых билетов

Хоккейный клуб «Трактор» сегодня, 11 августа, запустил в продажу абонементы на сезон-2025/2026. По сравнению с прошлым годом их цена выросла почти в два раза. Сейчас самый дорогой абонемент в центральном секторе обойдется его владельцу в 62 020 рублей. При этом экономия в сравнении с покупкой разовых билетов составит до 30 процентов. Информация о запуске продажи абонементов появилась на официальном сайте ХК «Трактор».

Самый дорогой абонемент в центральном секторе обойдется его владельцу в 62 020 рублей. Несмотря на значительное увеличение цен, покупка абонемента все равно будет выгоднее разовых билетов: экономия составит до 30%. Цены для новых абонентов варьируются от 17 020 до 62 020 рублей в зависимости от выбранного сектора арены.

Для владельцев абонементов прошлого сезона предусмотрена возможность продления своего места до 31 августа. Приобретая абонемент, болельщики получают ряд преимуществ: экономию до 30% при покупке, бронь места на матчи плей-офф с приоритетным правом выкупа, гарантированное место на сезон 2026/27, а также бесплатное посещение матчей команды «Белые медведи» и Кубка губернатора Челябинской области.

Интересно, что цена самого дорогого абонемента увеличилась на 88% — с 35 до 62 тысяч рублей. Важно отметить, что количество абонементов строго ограничено и после их реализации продажи будут закрыты. Выдача пластиковых абонементов пройдет 1 сентября с 12:00 в кассах ледовой арены «Трактор».