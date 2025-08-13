Челябинский «Трактор» отправил американца Майка Веккьоне в «Барыс»

И освободил место для заключения сделки с Джошуа Ливо

Американский хоккеист Майк Веккьоне покидает «Трактор», так и не сыграв за челябинский клуб в официальных матчах. Руководство «черно-белых» отправило легионера в астанинский «Барыс» в обмен на денежную компенсацию. Штаб челябинского клуба сделал это для того, чтобы освободить место для другого хоккеиста — лучшего снайпера прошлого сезона Джошуа Ливо, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сумма сделки с астанинским «Барысом» не сообщается. По информации «Спорт-Экспресса», Майк Веккьоне в казахстанском клубе получит 38 миллионов рублей за сезон. Этим трансфером ХК «Трактор» решил две важнейшие для себя задачи — освободил легионерскую позицию и разгрузил платежную ведомость клуба. И все это ради того, чтобы заполучить лучшего снайпера КХЛ сезона-2024/2025 Джошуа Ливо, с которым накануне расторг контракт «Салават Юлаев».

Отметим, что ранее «Трактор» исчерпал лимит на легионеров. Ранее руководство «черно-белых» подписало контракты с защитниками Джорданом Гроссом и Логаном Дэем, а также форвардами Пьерриком Дюбе, Майком Веккьоне и вратарем Крисом Дригером. После ухода американца у челябинцев осталась одна вакантная позиция для иностранного хоккеиста. Ее и должен заполнить Джошуа Ливо.

Джошуа Ливо был признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ сезона-2024/2025. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером «регулярки», а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству заброшенных шайб за сезон в регулярном чемпионате КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» и сайт khl.ru