Хоккеист «Челмета» Александр Рыков признан лучшим нападающим недели в ВХЛ

В четырех матчах молодой форвард челябинского клуба набрал 6 результативных очков

Директорат ВХЛ определил лучших хоккеистов первой игровой недели. Лучшим форвардом признан игрок челябинского клуба «Челмет» Александр Рыков. В четырех матчах он набрал 6 результативных очков (2 гола и 4 передачи) и помог команде возглавить турнирную таблицу чемпионата, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

«Комиссия по определению лучших хоккеистов ВХЛ на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов первой игровой недели в номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий и лучший новичок», — сообщается на сайте лиги.

Так, хоккейные эксперты определили лучшим нападающим первой недели чемпионата ВХЛ-2023/24 игрока челябинского клуба «Челмет» Александра Рыкова. Молодой форвард мощно начал чемпионат, набрав 6 очков за результативность, забросив 2 шайбы и сделав 4 результативные передачи. Также в его активе «+5» за показатель полезности.

Напомним, что на старте чемпионата ВХЛ хоккеисты «Челмета» одержали 3 победы в 4 матчах, возглавив турнирную таблицу. Впереди южноуральцев ждет гостевая серия матчей: с 14 по 20 сентября подопечные Максима Смельницкого проведут четыре игры. Вместе с командой отправился на выезд по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень — Москва — Тула и 17-летний Александр Рыков.