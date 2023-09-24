Хоккейный клуб «Челмет» прервал серию поражений победой над «Омскими Крыльями»

В чемпионате ВХЛ челябинская команда выиграла домашний поединок в овертайме со счетом 4:3

Хоккеисты челябинского «Челмета» прервали серию из четырех поражений кряду в чемпионате ВХЛ. Сегодня, 24 сентября, южноуральский клуб выиграл домашний поединок в овертайме у «Омских Крыльев» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил форвард «черно-белых» Семен Афонасьевский, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

За «Челмет» первые матчи в сезоне проводили вратарь Сергей Мыльников и нападающий Артём Удот. Также в состав вернулись защитники Александр Филатов и Алексей Иванов.

Челябинский клуб резво стартовал. В своей первой смене Алексей Рыкманов со средней дистанции потревожил правую стойку омских ворот. Затем один на один с Никитой Поллягиным выкатился Андрей Ерофеев, но попал точно во вратаря. В следующей атаке челябинцы открыли счет: Валерий Сапожников бросил издали от левого борта, а Егор Иванов на пятаке подставил клюшку — 1:0. Стоило «Челмету» нарушить правила и остаться в меньшинстве, счет сравнялся. В неравных составах шайбу забросил Максим Казаков — 1:1.

На заре второго периода хозяева хрестоматийно разыграли большинство. Семен Афонасьевский, выкатываясь из-за ворот, сделал пас на пятак Марселю Шолохову, который бросил без подготовки — 2:1. «Омские Крылья» сравняли результат ближе к перерыву. Сибиряки разыграли классную трехходовку в одно касание, которую завершил Глеб Трикозов — 2:2.

При ничейном счете «Челмет» дважды подряд сфолил. Пришлось почти две минуты играть втроем против омской пятерки. Появление на льду четвертого челябинского полевого хоккеиста привело к голу. Нападающий Кирилл Кадышев выскочил из штрафбокса, тотчас получил передачу от Ильи Зиновьева на чужой синей линии, вышел один на один и пустил шайбу под вратарем — 3:2.

«Омские Крылья» спаслись за 10 минут до конца основного времени. Единственное большинство в заключительном отрезке реализовал Максим Казаков — 3:3. Овертайм длился не долго — меньше минуты. Стартовое вбрасывание выиграли гости, а как только «Челмет» перехватил шайбу, последовала быстрая контратака «два в одного». Семён Афонасьевский и Илья Зиновьев разобрались с защитником и вратарем сибиряков. Долгожданная победа 4:3.

Следующий матч в чемпионате ВХЛ «Челмет» также проведет на своей площадке. 26 сентября «черно-белые» принимают «Динамо-Алтай» из Барнаула.