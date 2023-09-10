Хоккейный клуб «Челмет» возглавил турнирную таблицу чемпионата ВХЛ

Челябинская команда на старте турнира одержала три победы из четырех

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» успешно стартовали в новом сезоне ВХЛ. В домашней серии из четырех матчей подопечные Максима Смельницкого набрали 7 очков из 8 возможных и возглавили турнирную таблицу чемпионата. Сегодня, 10 сентября, «черно-белые» завершили домашнюю серию игр над нефтекамским «Торосом», сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

После победы над «Челнами» тренерский штаб «Челмета» внес четыре изменения в заявку. В воротах вышел играть Никита Подскребалин. В паре защиты с Александром Кирпичниковым за «черно-белых» дебютировал Илья Николаев. Валерий Сапожников появился в центре стартовой тройки нападения, а Вадим Шавеко был заявлен тринадцатым нападающим.

«Челмет» открыл счет быстро. На 4-й минуте атаку, начатую из своей зоны, у левого борта в чужой, продолжили Артем Шварев и Александр Рыков. Защитник Петр Ясинский с левого фланга продвинулся к воротам от синей линии и классно бросил кистями со средней дистанции в верхний угол — 1:0. У «Тороса» появилась возможность отыграться на закате периода. Однако удаление у хозяев осталось не реализованным. Минимальное преимущество челябинцев к перерыву.

На старте второго периода челябинские форварды здорово сыграли в отборе в нефтекамской зоне. Руслан Агламзянов и Алексей Рыкманов накрыли защитников соперника, а Дмитрий Кандаков бросил в дальний угол из круга — 2:0. Через 2 минуты капитан «Тороса» Егор Дубровский вернул «Торос» в игру.

«Челмету» понадобилось 30 секунд, чтобы сделать счет 3:1. В позиционной атаке Евгений Петриков сыграл с Александром Рыковым, который сделал отличную передачу на пятак под неудобную руку Кириллу Кадышеву. Оставалось подставить клюшку. «Торос» ответил продуктивной игрой на добивании Даниила Скорикова — 3:2. Вскоре челябинцы заработали право на штрафной бросок: Илья Коренев накрыл шайбу в площади ворот. Максим Махрин буллит не реализовал.

В заключительном отрезке команда Максима Смельницкого сыграла зрело и грамотно по счету. У соперника фактически не было шансов спастись. Да, в концовке «Торос» убрал с игры вратаря после тайм-аута, но создать ничего не смог. Очередная победа «Челмета». И семь очков в первых четырех матчах чемпиона — это лучший результат команды за все время выступления в Лиге.

«В очередной раз хочу сказать благодарность команде. Обыграли очень серьезного соперника. У нас всегда с „Торосом“ были непростые матчи. Хотелось бы, чтобы мы на этом не остановились, а пацаны почувствовали вкус побед и дальше двигались вперед. Сезон длинный, много непростых матчей будет», — отметил после матча главный тренер ХК «Челмет» Максим Смельницкий.

Впереди южноуральцев ждет серия из четырех гостевых поединков. Первый соперник — «Югра» из Ханты-Мансийска, с которыми подопечные Максима Смельницкого сыграют 14 сентября.