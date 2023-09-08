Сегодня, 8 сентября, хоккеисты челябинского фарм-клуба «Челмет» одержали вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ. На домашнем льду «черно-белые» обыграли с разгромным счетом дебютантов лиги «Челны» из Набережных Челнов — 6:2. Дубль в составе челябинцев оформил Семен Афонасьевский, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Встреча началась с быстрого гола. Челябинские хоккеисты вышли вперед уже на второй минуте. Семен Афонасьевский быстро сыграл на добивании — 1:0. Следом «черно-белые» заработали большинство, но на реализации моментов не создали. В начале второго отрезка Егор Иванов удвоил преимущество хозяев. Но форвард «Челнов» Юрий Ушаков сократил разницу в счете. «Челмет» не стал долго ждать и менее чем через минуту восстановил преимущество в две шайбы. Кирилл Кадышев отличился с передач Александра Рыкова и Егора Вдовина — 3:1.
Однако самое интересно произошло в заключительном периоде. Едва начался третий отрезок, «Челны» остались в меньшинстве и челябинской спецбригаде на реализацию большинства понадобилось всего 25 секунд. Семен Афонасьевский сделал дубль. Сразу после вбрасывания хозяева организовали быструю атаку, которую завершил защитник Александр Кирпичников — 6:1. В концовке встречи гости усилиями Данила Михайлова отыграли одну шайбу и установили окончательный счет в матче — 6:2.
«Приятно победить, приятно, большинство сработало и забили больше одного гола. Настраивались на соперника, соперник очень серьезный, хоть и команда вновь создана. „Челны“ укомплектованы хорошими, добротными игроками. Нашим ребятам на установке рассказали сильные и слабые стороны соперника. Это сегодня сработало. Судя по счету, у нас все получилось. Не станем на этом останавливаться, будем готовиться к следующему сопернику», — отметил после игры главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч «Челмет» проведет послезавтра, 10 сентября. На своем льду челябинцы примут ХК «Торос».
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