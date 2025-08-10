Ивуариец Вильфрид Эза принес победу ФК «Челябинск» в матче с «Волгой»

Африканский форвард забил свой первый гол за южноуральский клуб

Форвард ФК «Челябинск» Вильфрид Эза впервые в сезоне вышел в стартовом составе южноуральской команды на матч Второй лиги. Уже в самом дебюте игры футболист из Кот-д’Ивуара забил гол, который в итоге как выяснится позже станет победным. Челябинская команда с минимальным счетом выиграла у «Волги», одержав уже третью победу в четырех матчах на старте сезона в Первой лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще перед стартом сезона ивуариец всколыхнул интернет-пространство своим интервью, в котором сообщил, что собирается в дебютном сезоне забить 20 голов за ФК «Челябинск». Но прошло три матча, а в них африканец ни на йоту не приблизился к поставленной самим же собой задаче. Тем не менее, надо было полагать, что форварду понадобится какое-то время на адаптацию к российским реалиям. Не случайно, главный тренер команды Роман Пилипчук не спешил бросать в бой новобранца с первых минут, предпочитая его оставлять на скамейке запасных.

Однако на матч с «Волгой» Вильфрид Эза вышел в стартовом составе. Компанию в линии нападения ему составил еще один звездный новичок Тимур Жамалетдинов. Именно они в дебюте игры и организовали гол в ворота волжан. Однако начал атаку полузащитник Тимофей Комиссаров, сделавший классный проникающий пас в штрафную на Жамалетдинова. Тот на замахе убрал защитника, убрал мяч под правую ногу, но не смог пробить голкипера гостей. Зато на добивании ивуариец оказался самым расторопным в штрафной волжан — 1:0. Есть первый гол африканца в России.

Кстати, смотрелся Вильфрил Эза неплохо — цеплялся за мяч, неплохо действовал в подыгрыше. А в одном эпизоде заставил ахнуть болельщиков на трибунах, когда на своей половине поля эффектно обыграл визави, прокинув тому мяч между ног. Хотя тренерский штаб «горожан» вряд ли оценил такой трюк — играть так рискованно и опрометчиво на своей половине поля не самое правильное решение.

Что касается «Волги», то она смотрелась достойно. В трех прошедших матчах команда «влюбила» в себя комментаторов за лихой и атакующий стиль игры. Но в Челябинске искрометные действия футболистов разбивались об оборонительные редуты соперника. Впрочем, два хороших голевых момента в первом тайме волжане создали. В первом случае Дмитрий Каменщиков после подачи с фланга не попал в створ ворот, во втором — непостижимым образом промазал из выгодной позиции Данил Новиков.

В дебюте второго тайма гости должны были сравнивать счет, когда все тот же Новиков делал зрячий прострел на партнера по команде. Мяч угодил в штангу! У челябинцев тоже было несколько неплохих подходов к штрафной соперника. Самый верный момент удвоить преимущество был у Рамазана Гаджимурадова. Ему пришлось бить головой из неудобной позиции — мяч после его удара пролетел чуть выше перекладины. В похожей ситуации оказался Денис Пушкарев, и вновь мимо цели.

Тем не менее, ФК «Челябинск» выстоял и довел матч до победы. Уже третьей в сезоне в четырех сыгранных матчах. Наша команда сохранила за собой место в топ-3 Первой лиги.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 4-й тур.

9 августа. ФК «Челябинск» — «Волга» (Ульяновск) — 1:0.

Гол: Вильфрид Эза, 6 (1:0).

В следующем туре «горожане» сыграют в гостях 17 августа с костромским «Спартаком». Тем самым, который уверенно выиграл второй (весенний этап) группы «Золото» Второй лиги А.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).