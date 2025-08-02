Футбольный клуб «Челябинск» потерпел первое поражение в Первой лиге

Южноуральцы в гостях уступили челнинскому «КАМАЗу» со счетом 1:2

В Первой лиге чемпионата России первое поражение потерпел ФК «Челябинск». После двух побед на старте турнира южноуральцы в гостях проиграли «КАМАЗу» из Набережных Челнов со счетом 1:2. Единственный гол у «горожан» забил Данила Емельянов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На берега Камы челябинский клуб прибыл в статусе одного из лидеров чемпионата. Две победы в двух матчах — шикарный старт дебютанта турнира. Но и челнинцы неплохо начали сезон — в гостевых поединках сыграли вничью с «Арсеналом», победили «Волгу». Было очевидно, что матч с «КАМАЗом» будет непростым для южноуральцев. Так и вышло.

Первый тайм хозяева поля провели лучше — больше владели мячом, чаще гостили в зоне соперника. Хотя первый по-настоящему голевой момент в матче создали челябинцы. Гаррик Левин, получив мяч на левом фланге, на замахе обыграл защитника и классно пробил — мяч угодил в штангу!

У челнинцев очень активен был на правом фланге Давид Караев. Он дважды оказывался на ударной позиции, пару раз успешно ассистировал партнерам по команде. Но открыл счет в матче не он, а его тезка Хубаев. Он подкараулил отскок, подработал мяч и точно пробил низом в дальний угол ворот. Голкипер челябинцев Илья Тусеев кончиками пальцев дотянулся до мяча, но этого было мало — 1:0.

Впрочем, еще до ухода на перерыв челябинцы сравняли счет. В очередной раз успех нашей команде принес розыгрыш «стандарта». Хетаг Кочиев выиграл «верховую дуэль» после подачи углового — мяч угодил в штангу, а на добивании самым расторопным оказался Данила Емельянов. 1:1 после 45 минут игры.

В перерыве главный тренер южноуральцев Роман Пилипчук произвел две замены. На поле появились Вильфрид Эза и Василий Палкин, чуть позже были брошены в бой Александр Носов и Тимур Жамалетдинов. Увы, но эти решения успехом не увенчались. Челябинцы вынуждены были прижиматься к своим воротам — уж слишком хорош в атаке «КАМАЗ».

Впрочем, хозяева поля забили гол не без помощи челябинцев. Безобидный навес в штрафную завершился тем, что Илья Тусеев не аккуратно выбил мяч. Да так, что тот угодил в Константина Кертанова, а от него к Георгию Юдинцеву. Наш полузащитник сфолил на сопернике, и судья справедливо указал на «точку». С пенальти Руслан Апеков был точен — 2:1 на 58-й минуте.

У челябинцев было больше 30 минут на то, чтобы уйти от поражения. Большими силами они пошли вперед. Подходы хорошие были: мог забивать Тимур Жамалетдинов, после углового головой опасно бил Александр Жиров, выходил на ударную позицию Рамазан Гаджимурадов... Увы, счет остался без изменений. Футбольный клуб «Челябинск» потерпел первое поражение в Первой лиге.

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2 августа. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — ФК «Челябинск» — 2:1.

Голы: Давид Хубаев, 38 (1:0); Данила Емельянов, 44 (1:1); Руслан Апеков, 58 — с пен. (2:1).

Обидное, но заслуженное поражение. Челнинцы хорошо провели домашний поединок и были ближе к победе. Не расстраиваемся: в следующем туре нужно брать 3 очка в домашнем поединке с ульяновской «Волгой». Игра состоится 9 августа на стадионе «Центральный».