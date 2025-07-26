Футбольный клуб «Челябинск» вырвал победу у «Ротора» в Первой лиге

На 86-й минуте единственный гол забил защитник южноуральцев Хетаг Кочиев

Футбольный клуб «Челябинск» сегодня провел первый за 32 года матч в Первой лиге чемпионата страны. Долгожданное событие вызвала большой интерес в южноуральской столице — за игрой с волгоградским «Ротором» на стадионе «Центральный» наблюдали около 7000 зрителей. Хозяева поля вырвали победу, а единственный мяч на 86-й минуте забил защитник Хетаг Кочиев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне челябинцы сотворили сенсацию, выиграв в первом туре в гостях у столичного «Торпедо» со счетом 3:2. Игра команды и такой результат не могли не отразиться на зрительском интересе перед домашним поединком с «Ротором». По разным оценкам стадион «Центральный» собрал более 7000 зрителей (официальные данные о посещаемости будут обнародованы позже — прим. авт.).

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук (ему завтра исполняется 58 лет!) не стал проводить большую ротацию состава после предыдущего матча. Он произвел лишь одну замену, выпустив с первых минут Тимофея Комиссарова, а не Данилу Емельянова.

Начали поединок хозяева поля активно. В первые полчаса так и вовсе прижали соперников к своим воротам. Хорошо бил с лета после розыгрыша углового Александр Жиров, неплохой удар наносил Ян Гудков. Были и несколько опасных атак с флангов. Но по-настоящему голевых моментов в первом тайме не было ни у одной, ни у другой команды. Шутка ли — «Ротор» за 45 минут игры нанес лишь один удар по воротам южноуральцев, и то в створ не попал.

Куда веселее и зрелищнее пошла игра во втором тайме. В перерыве тренерский штаб хозяев произвел две замены. Вместо Тимофея Комиссарова и Матвея Урванцева на поле появились Александр Носов и Вильфред Эза. У гостей вышел Кирилл Никишин, он, забегая вперед скажем, заметно оживил игру волжан.

Вторую половину матча активнее начали гости. Чего только стоит момент на 61-й минуте, когда на рандеву с голкипером убегал Давид Давидян. Это был 100-процентный голевой момент, однако защитник волжан сплоховал, не сумев перебросить мяч через вратаря. Но каков же красавец Илья Тусеев! Это был суперсэйв в его исполнении.

Игра раскрылась, мгновением спустя уже челябинцы убегали в контратаку — Александр Носов по левому флангу вырезал хороший пас на Гаджимурадова, но тому нанести прицельный удар помешали оппоненты. Оживил игру и появившийся на поле Тимур Жамалетдинов. На 75-й минуте 75-й номер хозяев сыграл «двоечку» с Вильфредом Эза, на замахе убрал защитника и классно бил в нижний угол — вратарь гостей был безупречен.





В целом, неплохо вошел в игру и ивуарийский легионер челябинского клуба. Он, в отличие от Урванцева, цеплялся за мяч, неплохо комбинировал с партнерами по команде. А еще показал неплохую технику: получил мяч, обманным движением обыграл защитника, уложил на поле еще двоих, но с ударом все-таки затянул, оппоненты его заблокировали. Впрочем, такие действия ивуарийца болельщики встретили аплодисментами.

На 80-й минуте «Ротор» был очень близок к тому, чтобы открыть счет в матче. Дмитрий Сасин из выгодной позиции угодил в штангу! Мяч отскочил в поле, где первым на добивании оказался Вячеслав Бардыбахин. К счастью, забивал гол он из очевидного офсайда.

Ответ хозяев не заставил себя ждать. На 82-й минуте убойный удар метров с 20 нанес Хетаг Кочиев. И вновь вратарь волжан Никита Чагров был на высоте! И все же последнее слово осталось за челябинцами. На 86-й минуте вновь сработал «стандарт»: после навеса со штрафного мяч оказался у Хетага Кочиева, который с близкого расстояния расстрелял ворота волжан — 1:0!

Волгоградцы побежали большими силами вперед. И могли сравнять счет. Кирилл Никишин в самой концовке едва не сравнял счет. И все же наши парни выстояли и одержали вторую победу на старте сезона в Первой лиге! Мо-лод-цы!

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 2-й тур.

26 июля. ФК «Челябинск» — «Ротор» (Волгоград) — 1:0.

Гол: Хетаг Кочиев, 86 (1:0).

ФК «Челябинск» набрал 6 очков из 6 возможных! В следующем туре наши парни сыграют 2 августа в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).