Футбольный клуб «Челябинск» вернул в команду Никиту Першина

23-летний полузащитник уже выступал за южноуральцев в сезоне‑2023/2024

Футбольный клуб «Челябинск» усилил состав, вернув в команду полузащитника Никиту Першина. 23‑летний игрок ранее уже выступал за южноуральцев в сезоне-2023/2024, а минувший год провел в «СКА-Хабаровск». В челябинском клубе он проведет предстоящий сезон в Первой лиге на условиях аренды, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Никита Першин является воспитанником московской академии «Чертаново». Выступал также за самарские «Крылья Советов» и «Звезда-СПб». В сезоне-2023/2024 пополнил ряды ФК «Челябинск». Сыграл за нашу команду 32 матча и забил 3 гола. По окончании арендного соглашения вернулся в «Крылья Советов».

Сезон-2024/2025 Никита Першин на правах аренды провел в клубе Первой лиги «СКА-Хабаровск». На его счету 29 игр и 2 гола. Отметим, что футболист выступает, как правило, на позиции опорного полузащитника, но при необходимости может выполнять и роль дирижера атак команды.

Напомним, что ФК «Челябинск» успешно стартовал в Первой лиге сезона-2025/2026. После двух сыгранных матчей подопечные Романа Пилипчука набрали 6 очков и возглавляют турнирную таблицу первенства. В ближайшем матче ФК «Челябинск» сыграет на выезде 2 августа с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.