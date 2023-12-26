Ирина Текслер наградила лучших дзюдоистов Челябинской области

А также вручила им денежные премии и поблагодарила за высокие результаты

Сегодня, 26 декабря, в Центре спортивной подготовки имени А. Е. Миллера чествовали лучших южноуральских спортсменов и тренеров по дзюдо, проявивших себя в 2023 году. Поздравили их с успешными выступлениями и победами, а также вручили им денежные премии руководитель попечительского совета региональной федерации дзюдо, общественный деятель Ирина Текслер, а также министр спорта Челябинской области Александр Гриб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В уходящем году Челябинская область укрепила свои позиции как одного из центров развития дзюдо в России. Южноуральские спортсмены неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств страны, международных соревнований. Показательным в этом плане был чемпионат России в Кемерово, на котором сборная Челябинской области завоевала три медали.

Впервые в карьере титул сильнейшей дзюдоистки страны достался Ирине Зуевой. Серебряную медаль сенсационно завоевал челябинец 18-летний Егор Малкин. Кроме того, в составе сборной УрФО южноуральцы выиграли командный турнир, разгромив в финале сборную Южного ФО.

Региональная федерация дзюдо отметила успешное выступление 13 южноуральских спортсменов, которых наградили в Центре спортивной подготовки имени А. Е. Миллера. Среди них Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Ева Огнивова, Анастасия Холодилина, Виктория Лихачева, Юлия Крутихина, Дина Гизатулина, Егор Малкин и другие наши земляки.

Поздравила их с победами и высокими спортивными достижениями общественный деятель Ирина Текслер. Получили денежные премии из рук министра спорта Челябинской области и 10 южноуральских тренеров.

«Приятно, что южноуральская школа дзюдо в уходящем году подтвердила звание одной из сильнейших в России. Спасибо вам за то, что продолжаете прославлять наш регион на соревнованиях самого высокого уровня. Хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, приумножить свои успехи и достижения. Также благодарю тренеров, которые отдали много сил и времени на то, чтобы добиться со своими подопечными высоких результатов. Всех вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, реализации всех целей и задач», — обратилась к спортсменам и тренерам Ирина Текслер.

Отметим, что наряду со взрослыми спортсменами проявили себя в уходящем 2023 году и юные дзюдоисты Челябинской области. Они стали призерами первенств страны в разных возрастных категориях. На последнем из них, прошедшем в Туле, отличились два южноуральских атлета — золотые медали завоевали Ева Огнивова и Денис Батчаев.