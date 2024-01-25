Четыре южноуральских дзюдоиста победили на всероссийском турнире в Уфе

Спортсмены отличились на соревнованиях среди юниоров до 23 лет

Дзюдоисты Челябинской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Уфе, посвященных памяти заслуженного тренера России Н. Д. Попова. В турнире среди юниоров до 23 лет выступили 24 южноуральца, 14 из них стали призерами соревнований, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Победителями в своих весовых категориях стали Егор Кауфман (60 кг), Клим Калинин (73 кг), Данила Сиряк (100 кг) и Ева Огнивова (70 кг). Они выиграли все свои поединки, не потерпев ни единого поражения.

Серебряные медали завоевали Ризван Магомадов (66 кг), Алексей Собянин (73 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг), Артемий Человечков (+100 кг), а также Алина Саматова (48 кг), Анастасия Мананникова (63 кг) и Гузалия Каипова (+78 кг). Наконец, бронзовые медали в активе Владимира Бекленищева (60 кг), Михаила Нелюбина (66 кг) и Даниса Исмагилова (+100 кг).

В соревнованиях выступили 200 спортсменов из 13 регионов. Этот турнир стал одним из этапов подготовки к главному старту сезона для дзюдоистов до 23 лет — первенству России. Эти состязания пройдут в четвертый раз подряд в Красноярске с 19 по 21 апреля.