Дзюдоисты УрФО завоевали золото командного чемпионата России

В финале турнира они разгромили сборную Южного федерального округа — 8:1

В Кемерово завершился чемпионат России по дзюдо. В последний день соревнований состоялся командный смешанный турнир, победителем которого стала сборная УрФО. В финале она разгромила соперников из Южного федерального округа. В составе победителей отличились спортсмены Челябинской области, сообщает результаты турнира Федерация дзюдо России.

Самым сложным для дзюдоистов УрФО стал не решающий поединок за золото, а полуфинал с командой Санкт-Петербурга. В нем при счете 7:7 исход противостояния решался в последнем поединке, который выиграла в весе до 78 кг Яна Полякова.

В битве за золото сборная УрФО изначально имела преимущество: в весе до 70 кг и до 52 кг южане не смогли выставить спортсменок, «подарив» тем самым два балла форы соперникам. Но она была и не нужна — уральцы уверенно проходили своих оппонентов. Победный, восьмой, балл сборной УрФО принес Ризван Магомадов, победивший действующего чемпиона страны Казбека Нагучева. Разгромный счет — 8:1, и золото абсолютно заслуженно уезжает на Урал. Обладателями бронзовых наград стали команды Приволжского ФО и Санкт-Петербурга.





«Команда помогла настроиться, а тренеры подсказали, как нужно бороться с Казбеком. Знал, что его сильная сторона — это работа в партере, поэтому старался бороться только в стойке, действовать на опережение», — отметил в интервью пресс-службе ФДР Ризван Магомадов.

Отметим, что чемпионат России — 2023 по дзюдо проходил с 27 сентября по 1 октября. В личном первенстве были разыграны 14 комплектов наград. Сборная Челябинской области завоевала три медали. В категории до 57 кг впервые титул сильнейшей дзюдоистки страны завоевала Ирина Зуева. В турнире среди мужчин в весе до 90 кг сенсацию преподнес еще один челябинец, Егор Малкин. 18-летний дзюдоист дошел до финала, где уступил более опытному спортсмену. Бронза в весе свыше 78 кг у Анастасии Холодилиной. В состязаниях приняли участие 519 спортсменов из 59 регионов страны.

По итогам личного турнира сильнейшими у мужчин стали представители Чеченской Республики, обошедшие коллег из Краснодарского края и Свердловской области. У женщин лидирующие позиции заняли дзюдоистки из Свердловской области, опередившие спортсменок из Республики Татарстан и Челябинской области. Уральский федеральный округ занял первое место в общем зачете, оставив на второй строчке ПФО, а на третьей — Санкт-Петербург.





Чемпионами в Кузбассе стали Изнаур Сааев (до 60 кг), Казбек Нагучев (до 66 кг), Армен Агаян (до 73 кг), Турпал Тепкаев (до 81 кг), Ибрагимгаджи Сулейманов (до 90 кг), Мухаммед-Али Маттаев (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Аина Моисеева (до 48 кг), Глафира Борисова (до 52 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Залина Зураева (до 63 кг), Ксения Задворнова (до 70 кг), Антонина Шмелева (до 78 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).