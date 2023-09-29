Челябинка Ирина Зуева впервые в карьере завоевала титул чемпионки России по дзюдо

Южноуральская спортсменка одержала победу в весовой категории до 57 кг

Сегодня, 29 сентября, на чемпионате России по дзюдо в Кемерово первую золотую медаль для Челябинской области завоевала Ирина Зуева. В весовой категории до 57 кг она в финале одержала победу над Любовью Тимофейчевой из Тюмени и впервые завоевала титул чемпионки страны по дзюдо, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская спортсменка пять раз выходила на татами в Кемерово и во всех поединках одержала победу. Сложным получился ее полуфинальный поединок против Натальи Ёлкиной из Красноярского края. Они уже встречались в финале турнира Russian Judo Tour в июне прошлого года. Тогда Ирина Зуева одержала победу над хозяйкой соревнований. И в этот раз челябинка оказалась сильнее.

В решающем поединке за золото ЧР-2023 Ирина Зуева также встретилась с хорошо известной для себя соперницей. Любовь Тимофейчева уже становилась призером чемпионатов России. Поединок сложился очень непросто для обеих спортсменок. Челябинка, уступающая в росте, старалась действовать быстрее. И на исходе последней минуты поединка ей удалось поймать соперницу на ошибке. Есть иппон — «чистая» победа!

Чемпионат России — 2023. Женщины, весовая категория до 57 кг. Выступление Ирины Зуевой:

1 круг. Ирина Зуева — Анастасия Ракшня (Кемеровская область) — победа.

2 круг. Ирина Зуева — Мария Грызлова (Тульская область) — победа.

3 круг. Ирина Зуева — Дарья Чекалина (Москва) — победа.

Полуфинал. Ирина Зуева — Наталья Елкина (Красноярский край) — победа.

Финал. Ирина Зуева — Любовь Тимофейчева (Тюменская область) — победа.

Отметим, что это первая в карьере золотая медаль для Ирины Зуевой на чемпионатах России. Ранее, в 2021 году, она становилась бронзовым призером. В прошлом году ей турнир не удался, спортсменка выбыла в первом же раунде. Ирина Зуева тренируется под руководством заслуженного тренера России Андрея Вострикова.