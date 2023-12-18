Сборная Челябинской области завоевала три медали на Кубке России по дзюдо

На соревнованиях в Нижнем Новгороде в ее активе золото и два серебра

В Нижнем Новгороде завершился Кубок России по дзюдо, на котором три медали завоевали спортсмены Челябинской области. Обладателем трофея в тяжелом весе стал челябинец Саид Садрудинов. Серебряными призерами соревнований стали Дина Гизатулина и Виктория Лихачева, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Кубок России в Нижнем Новгороде собрал внушительный состав участников. За медали в 14 весовых категориях боролись 370 дзюдоистов из 44 регионов страны. Достойно на общем фоне в составе сборной УрФО выступили спортсмены Челябинской области. Они завоевали три медали.

В весовой категории до 100 кг не было равных Саиду Садрудинову, который одержал победу во всех встречах кубка страны. В решающем поединке за золото Саид показал зрелищную борьбу и в «голден скор» взял верх над Николаем Коваленко из Ханты-Мансийского автономного округа. Воспитанник тренера Руслана Гамзатова и заслуженного тренера России Александра Миллера впервые стал победителем Кубка России.

«Я приехал в Нижний Новгород, чтобы победить и на другой результат даже не рассчитывал. После чемпионата России исправил все ошибки, стал работать еще больше и смог завоевать золото Кубка. На следующий год планы еще более грандиозные», — рассказал Саид Садрудинов в блиц-интервью пресс-службе ФДР.

Серебряными призерами соревнований стали и две дзюдоистки Челябинской области. Так, в весовой категории до 70 кг в шаге от победы остановилась Дина Гизатулина. Она провела четыре встречи. Начала она турнир с победы над Викторией Плешковой (Башкортостан), затем иппоном выиграла у Даны Кириченко (Санкт-Петербург), а в полуфинале оказалась сильней Эльвиры Донцовой (Пермский край). И лишь в решающем поединке за золото спортсменка из Кунашака уступила Дарье Васильевой (Иркутская область).

Также подняться на вторую ступень пьедестала удалось Виктории Лихачевой. Подопечная тренера Юрия Ермакова одержала победы над Алиной Капитоновой (Москва), Ольгой Лихотой (Свердловская область), однако в финале уступила призеру Спартакиады сильнейших Дарье Речкаловой из Екатеринбурга.

Кубок России в Нижнем Новгороде подвел черту под сезоном-2023 для сильнейших дзюдоистов страны. В командном зачете победу среди мужчин одержали представители Свердловской области. Второе и третье места заняли соответственно представители Дагестана и Тюменской области. В состязаниях среди женщин также не было равных спортсменкам из Свердловской области. Второе место — у сборной Самарской области, а замкнули тройку призеров южноуральские дзюдоистки.