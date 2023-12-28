Дзюдоисты из Трехгорного поблагодарили губернатора за ремонт фасада спортшколы

А также поздравили Алексея Текслера с Новым годом

Учащиеся спортшколы по дзюдо в Трехгорном получили прекрасный новогодний подарок — по распоряжению губернатора Челябинской области здесь в кратчайшие сроки был проведен капитальный ремонт фасада здания. Алексей Текслер отреагировал на просьбу одного из воспитанников спортшколы Ивана Ухова, который летом этого года попросил главу региона помочь с ремонтом фасада здания местной спортшколы. Юные дзюдоисты поблагодарили Алексея Текслера за своевременную помощь и поздравили его с Новым годом.

В июне этого года учащийся школы дзюдо, студент МИФИ Иван Ухов написал письмо губернатору с просьбой о капитальном ремонте местной спортшколы. Эта просьба не осталась без внимания главы региона. Алексей Текслер распорядился выделить субсидию на проведение работ.

Ремонт фасада здания был в кратчайшие сроки проведен, а вчера, 26 декабря, по этому случаю в спортшколе провели большой спортивный праздник. Юные спортсмены и тренеры поблагодарили главу региона за внимание и поддержку. Теперь здание школы приобрело новый облик — красивое и радует глаз. В торжественной обстановке были вручены благодарственные письма подрядчикам за проведенный качественный ремонт.

«Спасибо вам огромное за новогодний подарок, который вы сделали для нас. Алексей Леонидович, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, всех благ и удачи во всем», — поблагодарил губернатора Иван Ухов.

Отметим, что трехгорненская школа дзюдо имеет большие традиции и историю. Она была основана в 1980 году. С момента ее основания руководит спортшколой заслуженный тренер России Владимир Зайцев. Самый успешный и титулованный воспитанник Трехгорного — участник Олимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов мира, а ныне спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

В 2023 году на базе СДЮСШОР по дзюдо Трехгорного были проведены 12 турниров различного уровня по дзюдо и карате. В них приняли участие более 1200 спортсменов.