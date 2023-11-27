Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова завоевала золото на первенстве России

На соревнованиях в Туле она одержала победу в весовой категории до 70 кг

В Туле завершилось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 21 года. В последний день турнира золотую медаль завоевала челябинка Ева Огнивова. Подопечная Андрея Морозова из СШОР «Локомотив» не знала себе равных в весовой категории до 70 кг. Это первый успех спортсменки на подобных соревнованиях, сообщает федерация дзюдо России.

Челябинская спортсменка и ранее становилась призерами первенств страны, выигрывала медали на международных соревнованиях. Так, например, в этом сезоне Ева Огнивова стала победительницей II Игр стран СНГ. Но победа на соревнованиях в Туле, пожалуй, стала одной из главных в ее карьере.

В решающем поединке в весовой категории до 70 кг ей противостояла более титулованная и опытная Фируза Азамова, серебряный призер Кубка России. Но наша спортсменка не спасовала перед авторитетом соперницы и уложила ее на лопатки, одержав досрочную победу.

«С точки зрения эмоций, дебют дался не так трудно, как предполагала. Своей борьбой, внутренним состоянием в целом довольна. В финале удалось абстрагироваться от титулов Фирузы, просто хотелось ее превзойти и показать, что подрастающее поколение тоже что-то может. Чувствую в себе готовность выступать на соревнованиях среди взрослых, и это — мои ближайшие планы», — рассказала Ева Огнивова пресс-службе ФДР.

В ходе главного юниорского турнира сезона, продлившегося четыре дня — с 23 по 26 ноября, на татами современной «Тула-Арены» были разыграны 16 комплектов наград в личном турнире. В состязаниях приняли участие 623 дзюдоиста из 69 регионов страны.

«В этом году на пьедестал поднялись преимущественно новые спортсмены. Но золото все-таки в основном забрали члены национальной команды. Впереди у нас запланирован целый ряд турниров, где будем проводить отбор на первенства мира и Европы, которые пройдут осенью следующего года. Команда состоит из хороших дзюдоистов при условии, что несколько лидеров сборной в Тулу не поехали. Это, например, финалист чемпионата России Егор Малкин и Алексей Булгаков, ставший в Кемерове пятым», — подвел итоги турнира тренер юниорской сборной России Вячеслав Шишкин.

По итогам личного турнира сильнейшими у юниоров стали представители Чеченской Республики, обошедшие коллег из Свердловской и Московской областей. У девушек лидирующие позиции заняли дзюдоистки из Свердловской области, опередившие спортсменок из Московской области и Республики Татарстан. Уральский федеральный округ занял первое место в общем зачете, оставив на второй строчке Центральный, а на третьей — Северо-Кавказский федеральные округа.

Напомним, что ранее на первенстве России в Туле золотую медаль завоевал еще один челябинский дзюдоист. В весовой категории свыше 100 кг победу одержал Денис Батчаев.