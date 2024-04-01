Горнолыжник из Миасса Семен Челмакин завоевал серебро первенства России

Южноуральский спортсмен стал призером среди юниоров на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе завершился чемпионат и шестой этап Кубка России по горнолыжному спорту. В состязаниях среди юниоров серебряным призером первенства страны стал спортсмен из Миасса Семен Челмакин. Он показал второй результат в слаломе, сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.

Состязания на Эльбрусе собрали 115 спортсменов из 16 регионов страны. На чемпионате России в слаломе не было равных Семену Ефимову (Московская область / Алтайский край). Он опередил питерца Ивана Мизинцева и москвича Александра Хорошилова.

В турнире среди юниоров победу одержал Иван Мизинцев, а серебряным призером стал южноуральский горнолыжник Семен Челмакин.

Горнолыжный спорт. Первенство России. Юниоры. Слалом:

1. Иван Мизинцев (Санкт-Петербург) — 1.33.11.

2. Семен Челмакин (Челябинская область) — отставание +1.66.

3. Павел Понькин (Краснодарский край) — отставание +2.40.

Напомним, что основным стартом сезона для сильнейших горнолыжников страны стала Всероссийская зимняя спартакиада. Она прошла с 12 по 15 февраля в ЦАО «Евразия» в Кусинском районе Челябинской области. На этих соревнованиях Семену Челмакину не удалось завоевать медаль. Он показал 13-й результат в дисциплине «слалом-гигант».