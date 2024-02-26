Южноуральские горнолыжники завоевали медали на чемпионате России

Анастасия Аксенова и Леонид Карабицкий стали призерами в спорте ЛИН

На чемпионате России по горнолыжному спорту среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями отличились два южноуральских спортсмена. Леонид Карабицкий завоевал золотую и серебряную медали, а Анастасия Аксенова стала серебряным и двукратным бронзовым призером, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания среди сильнейших горнолыжников спорта ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями. — Прим. ред.) прошли в городе Белорецке (Республика Башкортостан). В них приняли участие 30 спортсменов из 10 регионов страны. Среди них и два южноуральских горнолыжника.

Анастасия Аксенова на соревнованиях завоевала три медали. Она показала второй результат в слаломе-гиганте, а также заняла третьи места в слаломе и супергиганте. В двух видах программы отличился и еще один челябинский спортсмен — Леонид Карабицкий. Он завоевал серебро в слаломе и завоевал титул чемпиона России в супергиганте.