Артем Жога обсудил с ректорами УрФО задачи высшего образования

Он напомнил, что для технологического суверенитета нужны квалифицированные кадры

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с руководителями вузов. На совете ректоров они обсудили, какие стоят задачи перед системой высшего образования.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу по обеспечению технологического суверенитета страны. Именно поэтому сейчас важно готовить квалифицированные кадры в технических направлениях. Кроме того, важно, чтобы вузы сотрудничали с работодателями и готовили специалистов совместно.

«Высшая школа должна обеспечивать сбалансированную подготовку кадров по всем ключевым направлениям социального сектора, а также в системе государственного и муниципального управления. Грамотные специалисты нужны везде: в производстве, медицине, образовании, спорте», — подчеркнул Артем Жога.

Также полпред президента РФ отметил, что необходимо усилить работу с абитуриентами. Искать талантливых школьников и помогать им определиться с выбором сферы деятельности.