Миасский горнолыжник Семен Челмакин завоевал серебро на чемпионате России

Он стал призером в дисциплине «слалом» и завершил спортивный сезон

Завершили спортивный сезон ведущие горнолыжники страны на чемпионате России, прошедшем в Ленинградской области. В дисциплине «слалом» серебряную медаль завоевал спортсмен из Миасса Семен Челмакин. В этом сезоне он также становился призером первенства страны и возглавил южноуральскую команду на Всероссийской зимней спартакиаде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Финальный старт горнолыжников прошел в Ленинградской области на ГЛК «Снежный». Здесь спортсменам предстояло определить звания победителей и призеров в дисциплине «слалом». У женщин в большой финал пробились Виталина Гирина и Софья Крохина. По результатам двух заездов победу одержала представительница Московской области.

Чемпионат России. Женщины. Параллельный слалом:

1. Виталина Гирина (Московская область).

2. Софья Крохина (Сахалинская область).

3. Александра Жаркова (Ленинградская область).

А у мужчин здорово выступил миасский спортсмен Семен Челмакин. Южноуралец показал один из лучших результатов в квалификации, выбил конкурентов в заездах на выбывание и вышел в финал соревнований. В решающем заезде ему противостоял Иван Кузнецов из Камчатского края. Увы, миасский горнолыжник здесь уступил и стал обладателем серебряной медали.

Чемпионат России. Мужчины. Параллельный слалом:

1. Иван Кузнецов (Камчатский край).

2. Семен Челмакин (Челябинская область).

3. Александр Андриенко (Калужская область).

Напомним, что неделей ранее Семен Челмакин стал также серебряным призером первенства России. На соревнованиях в Кабардино-Балкарии он завоевал медаль в слаломе. Основным стартом сезона для сильнейших горнолыжников страны стала Всероссийская зимняя спартакиада. Она прошла с 12 по 15 февраля в ЦАО «Евразия» в Кусинском районе Челябинской области. На этих соревнованиях Семену Челмакину не удалось завоевать медаль. Он показал 13-й результат в дисциплине «слалом-гигант».