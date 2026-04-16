Участие в забеге «за компанию» бывает смертельно опасным

Преодолевать дистанции на марафоне можно далеко не каждому

Медики, опасаясь наступления сезона внезапных сердечных смертей, предостерегают людей от участия в весенних беговых марафонах «за компанию», если они не имеют для этого соответствующей подготовки и не знают деталей состояния своего организма.

Внезапная сердечная смерть может настичь даже молодого активного человека, у которого ранее не возникало жалоб на самочувствие. В случае забега на городском марафоне, неподготовленный участник рискует потерять сознание и умереть в течение часа.

Если вы спортсмен-любитель и при этом у вас наблюдается бессимптомная аритмия, участие в марафоне может обернуться фатальным исходом. Сердце с наследственными особенностями не выдерживает повышенных нагрузок. В случае приступа требуется мгновенная реанимация, без нее шансы выжить равны нулю.

При перенесенной недавно вирусной инфекции (грипп или коронавирус) нельзя тренироваться и выходить на старт ранее двух недель после полного выздоровления. Вирусы обладают кардиотропностью и способны вызвать скрытый миокардит — воспалительные повреждения сердца. Нагрузка на фоне больного сердца быстро приводит к жизнеугрожающей аритмии.





Крайне важно учесть семейный анамнез: эпизоды внезапных смертей родственников до 50 лет представляют собой критический маркер наследственных кардиомиопатий.

«Самые распространенные причины внезапной сердечной смерти (ВСС) — ишемическая болезнь сердца и кардиомиопатия. У молодых людей к этому добавляются наследственные аритмогенные синдромы. У детей бывают врожденные пороки сердца. Также причиной ВСС может стать нарушение ритма по типу желудочковых тахикардий, брадикардия, фибрилляция желудочков», — предупреждает кардиолог ПОМЦ ФМБА России Александр Субботин.

Помните, что клинический минимум для профилактики внезапной сердечной смерти можно пройти бесплатно в поликлинике в рамках диспансеризации.

