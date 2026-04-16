В Челябинске подросток-зацепер чуть не угодил под колеса трамвая, когда пытался прокатиться на сцепке между вагонами. Кадры с падением опубликовали в «ЧелябГЭТ». На видео мальчишка запрыгивает на автосцепку вместе с другом. Так они решают немного прокатиться.
Через несколько секунд после начала движения трамвая все идет не по плану школьника. Он срывается, пытается удержаться за штанину друга, но падает.
Парню повезло: вагоны вовремя остановились и он не пострадал. Поднялся — и тут же убежал вместе с другом подальше.
«Трамвай — это электричество. На крыше и токоприемнике такое напряжение, что даже при небольшом контакте вероятен летальный исход. И трамвай весит десятки тонн. Падение в пространство между сочлененными вагонами — это гарантированная мясорубка», — напомнили всем в «ЧелябГЭТ».