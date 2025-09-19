ФК «Челябинск» в Первой лиге — уверенный дебют после 20 лет ожидания

Хорошая селекция, тренерская мысль и поддержка болельщиков — три слагаемых успеха в игре и результатах южноуральского клуба

Большой футбол вернулся в Челябинск! После 20-летнего перерыва наш профессиональный клуб снова играет в Первой лиге чемпионата России. И здорово провел треть дистанции — после 10 туров ФК «Челябинск» расположился в шестерке сильнейших. И это хороший повод подвести промежуточные итоги для нашей команды. Футбольный болельщик Максим Лямзин поделился с нашим корреспондентом своим мнением о выступлении команды в Первой лиге.

* * *

Футбольные матчи команды на стадионе «Центральный» собирают в среднем по 6500 зрителей. И это хороший показатель для Первой лиги. Возможно, именно поэтому ФК «Челябинск» успешно играет на родной арене. В текущем сезоне он провел пять матчей на стадионе «Центральный» и своим соперникам ни разу не уступил. В его активе четыре победы при одной ничьей. Разошлись южноуральцы миром в непростом поединке с воронежским «Факелом». И то в том матче соперник легко отделался — наши парни должны были забирать три очка.

В эту субботу, 20 сентября, ФК «Челябинск» продолжит домашний прием, к нам в гости приезжает столичная «Родина», которая выиграла последние 4 матча с разницей 12:1. Встреча обещает быть непростой, москвичи набрали ход, укрепили состав и продолжают считаться одним из претендентов на место в тройке призеров по итогам чемпионата.

Фактор, которым невозможно не похвастаться: «Челябинск» — единственная команда, которая забивала во всех матчах первенства. В 10 играх она набрала 18 очков, занимая 6-е место в турнирной таблице, от зоны стыков ее отделяют лишь 2 очка, а до лидерства — 5 баллов.

* * *

В чем причины яркого дебюта нашей команды? Прежде всего в том, что команда заметно укрепилась в летнее межсезонье. Это было логичным и ожидаемым, если учесть, что команда пошла на повышение в классе. ФК «Челябинск» пополнил ряд хороших исполнителей, в числе которых и два легионера из Кот-д’Ивуара.

Адаптация у парней проходит неплохо, на счету нападающего Вильфрида Эзы три забитых мяча, но могло быть и больше. Форварду еще предстоит поработать над собой в плане реализации моментов. Баба Н’Диайе провел за нашу команду четыре матча, результативными действиями пока не отметился, но показывает вполне приятный результат. Для атакующего полузащитника у него есть все: хороший дриблинг, качество паса, скорость…

И все же главным пополнением в обойме Романа Пилипчука стал Рамазан Гаджимурадов. На его счету уже 3 гола и 3 голевые передачи, и он является одним из ведущих игроков «Челябинска». Что касаемо опыта, также стоит отметить новобранцев Тимура Жамалетдинова и Александра Жирова. Первый является воспитанником ЦСКА, в составе которого он забивал в Лиге чемпионов в ворота португальской «Бенфики». Ну а Александр не зря удостоился звания капитана, является лидером команды как на поле, так и вне его.

Одни из немногих, кто смог закрепиться в стартовом составе с прошлого сезона и приносит не меньшую пользу команде, — это Ян Гудков, Гаррик Левин, Константин Кертанов и Тимофей Комиссаров.

* * *

Впервые за 20 лет челябинская команда пробилась во второй по значимости дивизион чемпионатов России. Интерес к футболу в городе приятно удивляет. Еще в стыковом матче с «Волгарем» челябинскому клубу удалось обновить рекорд посещаемости (5300 зрителей), державшийся с 2016 года: кубковый поединок с «Уралом» тогда собрал 4500 болельщиков.

И в Первой лиге с первого домашнего матча наши болельщики продолжают держать планку. За 5 матчей игры команды посетили уже более 32 тысяч зрителей, то есть около 6500 в среднем за матч. Это четвертый показатель в лиге. Притом что клубы, которые находятся выше, в прошлом являлись представителями высшего дивизиона и имеют приличное преимущество в инфраструктуре. Самая большая аудитория на челябинском стадионе «Центральный» сейчас составляет 7086 зрителей — столько людей пришло поддержать команду в матче с ульяновской «Волгой».

* * *

Позади 10 туров чемпионата для нашей команды, ее игра и результаты стали приятным сюрпризом не только для нас, но и для футбольных экспертов. Они отмечают, что в Челябинске сформировали сильный и боеспособный коллектив, способный побороться за высокие места.

Для нас же сейчас главное — не останавливаться. Команда набрала хороший темп, уверенно играет дома и постепенно обретает баланс между атакой и обороной. Конкуренция в верхней части таблицы высокая, цена ошибки — максимальная.

Для «Челябинска» эта осень — шанс закрепить успех старта: продолжать прокачивать стандарты, повысить реализацию, сохранить концентрацию в концовках и дальше интегрировать новичков. Отдельная ответственность — домашние игры: «Центральный» уже стал фактором, и при такой поддержке трибун команда вправе решать амбициозные задачи.

Двадцать лет ожидания стоили того, чтобы снова почувствовать большой футбол в городе. Сейчас — тот самый момент, когда клуб, болельщики и весь Челябинск могут вместе сделать следующий шаг. Вперед, ребята: держим планку, играем смело и продолжаем писать новую главу нашей истории.

Автор: Максим Лямзин для ИА «Первое областное»

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск»