Футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с «Факелом» в Первой лиге

Команды не забили в основное, но в компенсированное арбитром время обменялись голами — 1:1

Удивительный матч в Первой лиге сыграли футбольные команды «Челябинск» и «Факел». В основное время команды не забили голов, зато подарили зрителям огненную концовку. Южноуральцы пропустили мяч на 5-й добавленной минуте, но умудрились отыграться в последней атаке, заработав пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал Гаррик Левин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра против одного из лидеров Первой лиги вызвала в Челябинске большой ажиотаж. Есть такое ощущение, что на трибунах стадиона «Центральный» собралось около 10 тысяч зрителей. Матч с одним из главных претендентов на выход в РПЛ — это еще и возможность понять, насколько сам челябинский клуб готов к серьезным битвам против топовых соперников.

Оказалось, что очень даже готов. И даже диктовать свои условия с позиции силы. Хотя, как показалось, слишком осторожно сыграл в дебюте матча. Видимо, присматривался к сопернику и хотел узнать, на что он способен. Наши парни отдали воронежцам мяч, как бы приглашая их к активным действиям в атаке. И едва не пропустили гол, когда на 12-й минуте оказался на ударной позиции Мераби Уридия. Грузин с российским паспортом бил опасно, мяч летел в створ ворот, но на высоте оказался голкипер хозяев Илья Тусеев.

Ответ у челябинцев был еще круче! Красоту на футбольном поле сотворили два ивуарийских игрока. Причем, вдвоем разорвали всю оборону соперника. Началась их атака с того, что Вильфрид Эза классно обработал мяч в середине поля, прокинул его себе на ход и в нужный момент сделал передачу на фланг Бабе Н’Диайе. Тот не сплоховал, выдав шикарный пас «шведой» на партнера по команде. Эза сыграл тоже здорово — обработал мяч, сделал ложное движение, усадив оппонента на пятую точку и с 5 метров умудрился не попасть в створ ворот.

Эх, мог бы случиться лучший гол тура... Но ей-богу, осуждать за нереализованный момент ивуарийца язык не повернется. Африканец сделал все красиво и правильно, не получилось лишь нанести точный удар в самый ответственный момент. Спишем это на невезение.

Между тем, как-то незаметно хозяева перехватили инициативу. И к 30-й минуте их территориальное преимущество стало проявляться отчетливо. Футболисты «Факела» уже и думать не могли о конструктивных действиях в атаке. На 36-й минуте челябинцы напомнили о своем главном «оружии» в текущем чемпионате. Едва не привел к взятию ворот розыгрыш «стандарта». После подачи с углового верховую дуэль у защитника выиграл Гаррик Левин. Голкипер гостей Даниил Фролкин совершил классный сэйв и заставил схватиться за голову главного тренера челябинцев Романа Пилипчука.

В самой концовке тайма хэдкоуч «горожан» уже не хватался за голову. Он обращался к небесам и вздымал руки вверх после того, как шикарный момент для взятия ворот упустил Ян Гудков. Защитник южноуральцев бил с трех метров в упор, позиция для удара была неудобной, но все равно непонятно, как он умудрился пробить мимо створа ворот.

Второй тайм был менее насыщен на события. Воронежцы отодвинули игру от своих ворот, но и в атаке толком себя не проявили. В такой ситуации и челябинцы перестали делать подходы в штрафной соперника. Зато какая огненная получилась концовка матча!

Под занавес игры еще один (третий по счету) 200-процентный голевой момент не реализовали хозяева поля. На 86-й минуте оказался на ударной позиции Гаррик Левин. Ему уже ничто не мешало отправить мяч в ворота после того, как сам игрок классно принял и обработал мяч после флангового навеса. Но Гаррик зачем-то поспешил и вложил всю свою силу в удар. Хотя из его позиции можно было просто катнуть мяч в створ, он нашел бы правильный путь...

Казалось, на этом все — 0:0 и можно заканчивать. Не тут-то было. В компенсированное арбитром время вышедший на замену Николай Гиоргобиани исполнил классный штрафной и вывел свою команду вперед. Произошло это на 90+5 минуте матча! Это было в высшей степени несправедливо по отношению к хозяевам поединка. Они явно не заслуживали поражения.

К счастью, Всевышний не оставил без внимания то, что наша команда как минимум наиграла на ничью. В одной из последних атак челябинцы заслужили пенальти в ворота соперника после того, как мяч угодил в руку защитнику воронежцев. Гаррик Левин четко исполнил удар с 11-метровой отметки. 1:1 — ничья, которой больше должны быть довольны гости. Даже несмотря на то, что они были в трех минутах от победы...

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига.

4 сентября. ФК «Челябинск» — «Факел» (Воронеж) — 1:1.

Гол: Николай Гиоргобиани, 90+5 (0+1); Гаррик Левин, 90+9 (1:1).

Выдыхаем после сложнейшего матча, в котором наша команда больше заслуживала победы. Но отдыхать будем недолго — следующий матч ФК «Челябинск» также проведет на своем поле: 8 сентября сыграем дома с «Чайкой».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).