Футбольный клуб «Челябинск» в рейтинге самых посещаемых команд Первой лиги

Домашние матчи команды в среднем собирают 6540 зрителей

Впервые за долгие годы в Челябинске наблюдается футбольный бум. Выход команды в Первую лигу вызвал большой интерес у жителей. Пять домашних поединков ФК «Челябинск» на стадионе «Центральный» посетили 32 637 зрителей, а это около 6500 — в среднем за матч. По этому показателю южноуральская команда занимает четвертое место в Первой лиге. Корреспондент ИА «Первое областное» объясняет, почему уже в следующем году футбольные матчи в Челябинске будут собирать больше зрителей, чем хоккейные.

Рост зрительского интереса к футболу очевиден. Впервые за два десятка лет наша команда пробилась в Первую лигу — второй по значимости дивизион чемпионата России. Да, это не Премьер-лига с топовыми командами и футболистами вроде «Спартака», ЦСКА или «Зенита». Но общий уровень соперников очень даже хороший. Тем более что, как говорилось выше, челябинский футбольный клуб более 20 лет не был представлен в такой лиге.

А ведь еще год-два назад на домашних матчах ФК «Челябинск» едва собиралось 1000 болельщиков. Что мы имеем теперь? Стартовый поединок команды в сезоне-2025/2026 с волгоградским «Ротором» собрал на трибунах 6900 зрителей. И это не рекорд для команды в текущем чемпионате.

Таким образом, пять матчей ФК «Челябинск» в Первой лиге посетили 32 637 зрителей, в среднем — 6543 человека. По этому показателю наша команда занимает 4-е место в Лиге. Вне конкуренции волгоградский «Ротор» (18 251) и екатеринбургский «Урал» (12 481). Но эти два клуба уже давно являются старожилами лиги, а совсем недавно выступали даже в Премьер-лиге чемпионата России. У них современные стадионы и инфраструктура, к таким показателям они пришли не сразу.

История стадиона «Центральный» в Челябинске всем известна. Сейчас спортивный объект предназначен лишь для просмотра футбольных матчей. Никаких других «плюшек» болельщикам он предложить пока не может. Кстати, такая работа уже ведется. На объекте нет подтрибунных помещений, где люди могли бы согреться или перекусить во время перерыва между таймами. Будь здесь элементарные для болельщиков опции — количество зрительской аудитории был бы на порядок выше.

И это при том, что в связи с вопросами безопасности на стадионе «Центральный» закрыли доступ на северную трибуну (она рассчитана на 4000 зрителей). А теперь представьте, если стадион доведут до ума, завершат все этапы реконструкции, откроют доступ на северную трибуну... Он вполне сможет регулярно собирать на футбольных матчах и 15 000 зрителей. А если в Челябинск приедет московский «Спартак» или питерский «Зенит»...

К чему это мы? Ни в коем случае не хотим проводить параллели с хоккеем. Этот вид спорта будет оставаться спортом номер один в Челябинске. Но уже сейчас мы видим, что футбол может мирно сосуществовать с ним. Они друг другу не конкуренты. Как и набирающий популярность в городе баскетбол — вы не забыли, что в конце 2026 года в Челябинске появится суперсовременная «РМК-Арена»?

Командные виды спорта в Челябинской области сейчас находятся на подъеме. Это лишь начальный этап их активного роста и развития. Но уже сейчас мы можем представить, какое внимание будут получать профессиональные клубы спустя 2—3 года...

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)