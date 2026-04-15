Челябинские пограничники привезли гуманитарный груз в больницу Макеевки

И побывали в городе‑призраке Красногоровке

Накануне сотрудники челябинского пограничного управления завершили один из ключевых этапов своей миссии в прифронтовой зоне. Гуманитарный конвой, отправившийся из Челябинской области несколько дней назад, прибыл в Макеевку — второй по величине промышленный город ДНР, который с 30 сентября 2022 года является неотъемлемой частью России.

Старший фотокорреспондент ИА «Первое областное» Олег Каргаполов, который работает в этой поездке вместе с пограничниками, передает в редакцию снимки с места событий.

Гуманитарный груз доставили в больницу Макеевки.

Медучреждение получило самое необходимое: одежду, средства гигиены, медикаменты и продукты.

«Гуманитарная помощь, на самом деле, незаменимый вклад в помощь госпиталю. Потому что парни приезжают без ничего: раздетые, голодные. Их даже не во что переодеть, одеть, укрыть. Если бы не добрые люди, мы бы, наверное, сами не справились. Спасибо всем», — говорит процедурная медсестра Александра.

Также накануне челябинцы побывали в городе Красногоровке, который отбили у Украины в сентябре 2024 года.

«Некогда крупный населенный пункт сегодня выглядит как город-призрак. Гражданского населения здесь практически нет. Именно из этого места, по словам местных жителей, до осени 2024 года украинские формирования вели массированные артобстрелы, „кошмаря“ Донецк и его окраины. Сейчас тишина здесь стоит тяжелая, разрушенная войной», — замечает Олег Каргаполов.

Еще более красноречиво о событиях прошлого и сегодняшнем положении дел говорят фотографии.

Но природа берет свое — вернутся в Красногоровку и люди.

А пока вы смотрите свежий фоторепортаж, пограничники едут дальше.

Между тем из соседней Башкирии в зону СВО также отвезли партию гуманитарного груза.