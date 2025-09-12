Футбольный клуб «Челябинск» усилился выпускником академии «Барселоны»

В южноуральскую команду из «Родины‑2» перешел защитник Алан Агаев

За челябинский футбольный клуб будет выступать воспитанник академии испанской «Барселоны» Алан Агаев. 20-летний защитник заключил контракт с южноуральской командой. Последние два сезона игрок безуспешно пытался пробиться в основной состав клуба «Родина» из Москвы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Алан Агаев родился и вырос в Казахстане, где и начинал заниматься футболом в юношеских командах Павлодара. А затем в 10-летнем возрасте отправился в Испанию, где несколько лет провел в академии знаменитой «Барселоны». Окончив ее, вернулся на родину, а в 2020 году отправился в Москву, став выпускником академии столичного клуба «Родина».

Последние два сезона Алан Агаев выступал в основном и дублирующем составах системы клуба «Родина». Однако закрепиться в команде, выступающей в Первой лиге, ему не удалось. В общей сложности провел 8 матчей в ФНЛ.

Алан Агаев

Дата рождения: 03.04.2005 г.

Место рождения: Павлодар (Казахстан).

Амплуа: защитник.

Карьера:

2023—2024 — «Родина-2» (Москва).

2024—2025 — «Родина» (Москва).

2024—2025 — «Родина-2» (Москва).

С 2025 г. — ФК «Челябинск».

Новобранец челябинского клуба в линии обороны может закрыть две позиции — левого или центрального защитника. Напомним, что наша команда занимает 5-е место в текущем чемпионате Первой лиги. Ближайший матч ФК «Челябинск» проведет 14 сентября в гостях с клубом «СКА-Хабаровск».