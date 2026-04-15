Рособрнадзор утвердил правила сдачи ЕГЭ‑2026

За телефоны, калькуляторы и шпаргалки выпускников будут удалять с экзамена

Рособрнадзор официально определил порядок проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Ведомство опубликовало перечень требований, которые будут обязательными для всех участников.

Согласно новым правилам, экзаменуемые должны выполнять задания полностью самостоятельно. Во время тестирования запрещено разговаривать с другими участниками, а также иметь при себе мобильные телефоны, калькуляторы, любые справочные материалы и письменные заметки. Личные вещи предписано оставлять в специально отведенном месте.

На рабочем столе разрешается держать только экзаменационные материалы, черную гелевую или капиллярную ручку, паспорт, а также (по необходимости) лекарства, бутылку воды и легкий перекус. Для отдельных предметов могут быть допущены дополнительные разрешенные материалы.

При временном выходе из аудитории участник обязан оставить на столе экзаменационные бланки, черновики и письменные принадлежности. Выносить их или фотографировать категорически запрещено.

За любое нарушение установленного порядка участник будет удален с экзамена. При этом выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку или математике, смогут пересдать эти предметы в резервные сроки.

