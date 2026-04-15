Челябинские гримеры враждуют с черным цветом и изучают материалы криминалистов

Макияж артистов имеет свои, отдельные роли в каждой постановке

Перед тем как выйти на сцену, каждый актер проходит через руки гримера. Даже на спектакль о сегодняшних днях артистов обязательно преображают: делают прическу, выравнивают тон кожи, выделяют или, наоборот, смягчают какие-то черты лица. И в театре не бывает «немного грима»: если актер выйдет на сцену без макияжа, зритель увидит не лицо, а бледное пятно с провалами вместо глаз. Специально для проекта «Азбука культуры Южного Урала», посвященного Году культурной столицы, корреспондент 1obl.ru узнал, почему черный цвет — главный враг сцены, а контур должен быть... бордовым.

Гример и визажист — одно и то же?

Обо всех тонкостях работы нам рассказала гример Челябинского Молодежного театра Ирина Островская. Преображением людей она занимается уже больше 40 лет, а через ее руки даже проходили Иннокентий Смоктуновский, Александр Калягин, Лев Дуров.

Ирина сразу развеяла миф: обычный визажист не может прийти в театр и сразу начать гримировать людей. Разница между профессиями колоссальная. Например, стилист по макияжу привык работать только с косметикой и на лица он наносит в основном прозрачные и блестящие текстуры: легкий тон с эффектом мокрой кожи, блески. А вот инструменты гримера — плотные краски на основе вазелина и аквагрим, которые выдерживают яркий свет софитов. И самое важное — работники театров вдоль и поперек изучили, как работают цвет и свет на сцене: они могут сделать так, чтобы тон кожи казался естественным, даже если артист играет под красным или синим прожектором. Свет и грим просто неразделимы.

«Мы занимаемся полным перевоплощением актеров. Как артисты „ищут“ роль, так мы ищем грим, который будет помогать с созданием образа. Для этого мы берем специальные краски, шиньоны, накладки, усы. Гримом можно не только молодое лицо сделать старым, но и поменять эпоху: раньше, к примеру, люди были более бледные», — поделилась Ирина Островская.

Да, гримеры умеют не только красить. Они полностью погружают артиста в другой образ и возраст, другую национальность и иногда даже в другой пол, как Ольгу Телякову в спектакле «Петербургские повести». А еще очень много им приходится работать с париками: стирать их, причесывать, переплетать, завивать, и, наконец, крепить так, чтобы накладные волосы не отлетели при первом же повороте головы. И, конечно, они умеют создавать ужасные раны и шрамы при помощи силикона, клея БФ‑6 и искусственной крови.

Как хранятся материалы и сколько времени уходит на актера

На все спектакли из репертуара Молодежного театра парики, краски, накладные бороды и усы хранятся в одном небольшом помещении. Волосы лежат в отдельном шкафчике, краски — в холодильнике. А вокруг трех столиков с зеркалами — средства для укладки, расчески, кисточки, фены и бигуди, а также тонны шпилек.

Поиск образа к новому спектаклю иногда занимает часы и дни. Но когда постановку играли уже много раз, работа гримеров сокращается до получаса или даже 10 минут. Если приходится работать со сложными образами и париками, то гримеры обычно приходят за два-три часа до спектакля. А порой еще и весь спектакль дежурят за кулисами вместе с костюмерами: помогают менять образы за считанные секунды или что-то поправить, если ус отклеился или коса отпала. Правда, по словам Ирины, таких форс-мажоров в театрах почти не бывает, ведь актеров готовят всегда со всей серьезностью.

Красятся ли актеры сами?

Практически все артисты перед спектаклем сидят в кресле у гримера, но кто-то со временем начинает краситься самостоятельно: изучает, как и что правильно нанести, запоминает. И даже созданию самых трудных образов учатся: по словам Ирины, в театре на сегодняшний день один из самых тяжелых гримов — у актера Дениса Саратникова в спектакле «Человек в закрытой комнате», где он играет покойника. И за прошедшие три года со дня премьеры Денис научился красить себя сам. Зато перед сдачей спектакля гример искала нужные оттенки лица очень долго и даже углублялась в криминалистику.

«Я первый раз сталкивалась с таким гримом, но понимала, что покойник меняется с днями. Пришлось „уходить“ в криминалистику, искать, как выглядит цвет кожи при разных обстоятельствах смерти и в разное время. Спрашивала актера, сколько прошло дней с момента, когда его герой умер. Для меня это было очень важно», — рассказала гример.

Можно ли не гримировать актеров, если спектакль о сегодняшних днях?

В любом спектакле сценический свет «съедает» цвета и черты лица. Без тона и румян актер превращается в бледную маску с двумя сверкающими точками вместо глаз. То же самое с мужчинами — они не могут просто выйти на сцену со словами «В жизни я ведь не крашусь». Даже им приходится выравнивать тон кожи и выделять какие-то черты лица. И с помощью грима, кстати, можно спрятать небольшую щетину.

«Очень важно, какими актеры появятся перед публикой, в каком свете. Именно это первое появление артистов в образах во многом формирует у зрителей впечатление от спектакля. Дальше зал привыкает, но первый выход должен быть безупречен. Как актер выглядит — это половина успеха роли», — отметила Ирина Островская.

Только на прошлой неделе гримеры Молодежного театра создали несколько образов к премьере «Белые ночи». Кому-то из актеров делали эффект мокрых волос, кого-то старили при помощи снега для волос — создавали так седину.

Главные секреты профессии: от бордового контура до масла вместо мицелярки

Мы не могли не узнать у Ирины Островской о самых главных правилах и лайфхаках профессии. Так, оказалось, что гримеры почти не используют черный цвет. На сцене он создает ощущение «провала» в коже — этот эффект используют, когда рисуют дырки вместо зубов. Так и на других частях тела: черные брови смотрятся как две прорези, а черненькие точки на носу — как дыры, что зияют у черепов. Поэтому контур обычно делают бордовым: в свете софитов он кажется серым и мягко оттеняет лицо. А брови рисуют коричневыми оттенками.

Кстати, чтобы изменить лицо человека до неузнаваемости, гримеру хватит «перерисовать» один лишь нос. Удивительно, но эта деталь внешности настолько формирует весь облик людей. Стоит гримеру сделать при помощи контуринга горбинку на носу артиста или же цветами превратить аккуратный носик в «картошку» — и все, перед зрителями предстает совершенно другой человек. Интересно еще с ушами: для совсем юных персонажей актерам розовым цветом подкрашивают мочки, для возрастных героев, наоборот, затемняют.

Чтобы грим не потек, всех актеров пудрят на два раза. Именно пудра позволит «не убежать» макияжу даже у балерины, которая весь спектакль крутит фуэте.

А смывать все слои грима, по словам Ирины, лучше всего старым народным средством — подсолнечным маслом. Или репейным, оно тоже хорошо стирает все краски. Но сами актеры чаще отдают предпочтение современным средствам — мицеллярной воде или гидрофильному маслу.

Портится ли кожа артиста от постоянного грима? Нет. Если сам актер заботится о своем лице, наносит жирные кремы или вазелин перед тем, как его будут красить, то с кожей все будет в порядке.

Грим — это настоящее искусство

По словам Ирины Островской, нельзя просто прийти в театр и сказать, что очень хочется красить актеров. Грим — это искусство, которому учатся годами, а потом еще всю жизнь следят за новыми техниками и приемами.

А еще последние руки, которые касаются артиста перед выходом на сцену, — это как раз руки гримера. И с каким настроением актер выйдет от мастера, так он и сыграет. Грим — это не про красоту. Это про свет, правду персонажа и уважение к зрителю, который смотрит на образ из зала.