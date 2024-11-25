Евгений Гомельский: «Я не хочу, чтобы меня называли папой или дядей женского баскетбола»

Известный специалист вспомнил об историческом успехе сборной СНГ на Олимпиаде‑1992

В 1992 году женская сборная СНГ по баскетболу сотворила сенсацию, обыграв в полуфинале грозных американок, а затем взяла олимпийское золото. Спустя много лет главный тренер той команды Евгений Гомельский вспомнил знаменитый матч в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное». Он выразил мнение, что вряд ли найдется человек, который согласится снять художественный фильм про тот исторический успех. Даже несмотря на то, что подобный опыт с экранизацией баскетбольного матча уже был: «Движение вверх» — тому пример.

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«...Кому нужен этот твой женский баскетбол? На баб твоих будут смотреть тогда, когда они голыми на площадке играть будут», — примерно так сказал Александр Гомельский своему младшему брату Евгению. Он не верил в то, что женский баскетбол может быть успешным и популярным.

Да, внимание к мужскому баскетболу у болельщиков и представителей СМИ и сейчас намного выше. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, какие звезды там выступают. Да и игра команд заметно отличается: здесь больше контактной борьбы, красивые и быстрые атаки, эффектные данки (то есть броски сверху). Но и женский баскетбол занял свою нишу, вполне динамично и успешно развивается в разных регионах, у нас сильный национальный чемпионат.

«Возьмите в руки карандаш и запишите в один столбец все победы мужской команды на международных соревнованиях, а в другой — успехи женской сборной. И тогда вы увидите разницу. Наши мужики с женщинами и рядом не стояли!» — добавил уже в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Евгений Гомельский, комментируя фразу своего родного брата.





Евгений Яковлевич очень многое взял от старшего брата. И на протяжении всей своей карьеры в интервью неоднократно подчеркивал то, что Александр для него служил примером.

— Я всегда помнил и думал, как бы не подвести брата, не опозорить нашу баскетбольную фамилию, — добавляет Евгений Гомельский. — Хотя у Саши было одно нехорошее качество — он не принимал никакую критику в свой адрес. Поэтому и часто наживал себе врагов. Те при удобном случае старались поставить подножку не только ему, но и мне.

— Верно ли говорить о том, что он более жесткий по натуре человек, а вы — мягкий?

— Наверное, да. Хотя я в своей тренерской деятельности 20 лет работал с мужиками и столько же — с женщинами. Но с мужскими командами максимум чего я достиг — это серебряные медали чемпионата СССР. Зато с девушками брал золото Олимпийских игр, три золота чемпионата Европы, два серебра чемпионата мира. Поэтому многие меня и воспринимают как женского тренера по баскетболу.

— Александра Яковлевича называют папой российского баскетбола. Логично вас назвать тогда папой женского баскетбола...

— Я не папа и не дядя. И не моя прерогатива давать себе какие-то прозвища. Я вообще стараюсь лишний раз не выпячивать свое «я» там, где это не нужно. Поскромнее надо быть всем нам, в том числе и нынешним специалистам. Мне во многом помогала быть самим собой супруга. Я с ней с самого начала своей карьеры. И горжусь тем, что живем с ней вместе уже 60 лет.

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Историческая победа мужской баскетбольной сборной над американской командой на Олимпиаде‑1988 стала одной из самых значимых в истории советского спорта. О ней уже много рассказано и написано, а в 2017 году вышел в кинопрокат фильм «Движение вверх».

Между тем в 1992 году не менее значимого успеха добилась и женская баскетбольная команда. На Играх в Барселоне сборная СНГ в полуфинале выиграла у непобедимых, как казалось тогда, американских спортсменок. Главный тренер нашей команды Евгений Гомельский в беседе с корреспондентом «Первого областного» выразил сомнение, чтобы эта история послужила поводом для создания еще одной художественной ленты про баскетбол.

— Я шел на фильм «Движение вверх» с немного предвзятым настроением, — рассказывает Евгений Гомельский. — За 8 месяцев до начала Олимпийских игр был освобожден с поста главного тренера сборной СССР мой брат, Александр Гомельский. Команду возглавил Владимир Кондрашин...

Я думал, что создатели киноленты будут показывать с плохой стороны работу моего брата, восхвалять гений Кондрашина. А все потому, что еще в то время журналисты подогревали отношения между тренерами и командами, которые они возглавляли, — ленинградским «Спартаком» и московским ЦСКА...

К счастью, в киноленте этому противостоянию не было уделено много внимания. Но важно понимать и принимать главную правду тех событий: что Гомельский-старший, что Кондрашин — это два великолепных тренера. И не случайно, они сыграли такую большую роль в победах советского баскетбола.

Но меня расстроила кинолента тем, что в ней было очень много фактических ошибок. Да, я понимаю, что это художественный фильм. И принимаю сторону родственников Кондрашина и Белова, которые наотрез отказались, чтобы в фильме шли упоминания фамилии их супругов.

Говорить о том, что в 1972 году была женская команда на Олимпиаде — абсурд. Она дебютировала в 1976 году в Монреале. Как можно делать из Паулаускаса человека-перебежчика? В 1965 году Модесту было 20 лет, когда Александр Гомельский взял его в сборную СССР. Он выиграл с ним чемпионат Европы, а через четыре года назначил капитаном команды. Разве мог Паулаускас говорить что-то плохое о нашей сборной?! Конечно же, нет! Есть вещи, которые никак не соотносятся с реальностью! Я уже не говорю о множестве других ляпов, которые есть в фильме.

— Именно поэтому вы не хотели бы, чтобы сняли киноленту об успехе женской сборной СНГ в 1992 году?

— Нет, дело не в этом. Я просто убежден, что не найдется такого режиссера, который захочет взяться за экранизацию того успеха. Хотя история достойна внимания. У американок тогда была сильнейшая команда, в ее составе четыре игрока являлись двукратными олимпийскими чемпионками. Никто и подумать не мог, что они в Барселоне могут кому-то проиграть. Но мы смогли у них выиграть в полуфинале, а затем одержать победу в решающем матче за золото у соперниц из Китая. Ту победу над американками многие эксперты и специалисты назвали главной сенсацией Олимпийских игр — 1992.

Олимпийская победа сборной СНГ на Олимпийских играх — 1992 в Барселоне. Состав женской баскетбольной команды:

Елена Баранова, Елена Торникиду, Ирина Минх, Елена Худашова, Элен Бунатьянц, Наталья Засульская, Светлана Заболуева, Ирина Рутковская (все — Россия), Елена Швайбович, Ирина Сумникова (обе — Беларусь), Марина Ткаченко, Елена Жирко (обе — Украина), Ирина Герлиц (Казахстан).

Главный тренер: Евгений Гомельский.

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«Баскетбол — самая лучшая игра с мячом». Эта фраза стала крылатой, ушла в народ. Многие эксперты называют ее автором известного российского комментатора Владимира Гомельского, сына Александра Яковлевича. Именно он в своих репортажах часто произносил эту фразу. Однако ряд специалистов убеждают, что ее много лет назад сказал Юрий Гагарин.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но допускаю, что Юрий Алексеевич мог сказать такую фразу. Знаменитый космонавт был капитаном баскетбольной команды в технике. Он любил этот вид спорта. Есть даже фотография Юрия Гагарина с игроками сборной СССР. Поэтому, кто впервые сказал эту фразу, я не скажу. Другое дело, что Владимир много раз говорил ее в своих репортажах. Думаю, что благодаря ему она пошла в народ.

Как комментатор Владимир Гомельский очень многое почерпнул в НБА. Он знал фамилии всех игроков и тренеров лиги. Причем разных времен и поколений. Удивительно то, как досконально он изучил все цифры и факты, страницы биографии игроков. Ну и надо признать, что дикция у него хорошая, приятный голос. Они помогли ему стать успешным комментатором.

Хотя и не всем нравятся его репортажи и высказывания. Вы знаете, что, например, столичный ЦСКА стал инициатором того, чтобы Владимир не комментировал матчи на ТВ с участием армейского клуба?

— А вы как считаете, есть ли у комментатора право высказывать свою точку зрения? Или его задача — лишь рассказывать и информировать зрителей о том, что происходит на площадке?

— Отвечу так: надо помнить, что тебя слушают не все люди, которые хорошо разбираются в баскетболе. И не все эти люди когда-то играли в баскетбол. В большинстве своем матчи по ТВ смотрят те, которые просто интересуются этим видом спорта, хотят поддержать любимую команду. Задача комментатора заключается в том, чтобы рассказывать зрителям, что происходит на площадке, объяснять им какие-то тактические нюансы и добавлять любопытные факты из биографии игроков, исторические справки...

А еще комментатору нельзя давать свою оценку действиям тренера. Это некорректно. Не надо мешать зрителю смотреть баскетбол и давать ему понять, что ты — знаток, а все остальные не очень понимают или разбираются в этой игре.

Фото: Российская федерация баскетбола, Федерация баскетбола Челябинской области