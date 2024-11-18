Андрей Кириленко обозначил приоритеты в развитии баскетбола на форуме «Экспо Баскет»

Глава РФБ видит основной задачей поддержку тренеров и детско‑юношеского спорта

На всероссийской конференции «Экспо Баскет» в Челябинске руководитель РФБ Андрей Кириленко обозначил приоритеты развития российского баскетбола. Главной задачей организации он видит поддержку детско-юношеского спорта и тренерских кадров. Глава РФБ предложил несколько решений, которые позволят решить эти задачи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Важными шагами в решении этих задач стали отмена платы за паспортизацию игроков и назначение кураторов по проведению межрегиональных соревнований внутри каждого федерального округа. Кроме того, в рамках работы с тренерами была озвучена концепция Международного тренерского семинара РФБ — крупнейшего мероприятия для тренеров, которое будет привлекать лучших российских и иностранных специалистов и проходить в формате конференции.

Одним из ключевых направлений работы РФБ остается развитие уличной инфраструктуры, а также капитальное и плоскостное строительство баскетбольных центров в регионах.

Отметим, что на форуме «Экспо Баскет» состоялось несколько панельных дискуссий, на которых ведущие специалисты со всей страны обсудили несколько важных в российском баскетболе тем. Среди них — развитие инфраструктуры, детско-юношеского и школьного баскетбола, работа с государственными органами, спонсорами и меценатами и так далее.

Кроме того, на форуме было подписано соглашение о проведении Школьной лиги «Минибаскет» в Челябинской области, вместе с которым стартовал первый тур пилотного детского соревнования.