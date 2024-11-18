«Экспо Баскет — 2024» в Челябинске: итоги, решения и предметы для дискуссий

Главный баскетбольный форум страны посетили более 400 экспертов

В Челябинске завершилась всероссийская конференция «Экспо Баскет» — важнейшая площадка для специалистов и экспертов баскетбола, на которой они могли обсудить перспективы и проблемные точки развития «лучшей игры с мячом». Подобное мероприятие состоялось в восьмой раз и впервые — в южноуральской столице. Кроме того, впервые оно прошло не в два, а в четыре дня. Рассказываем, как все прошло и какие важные решения были приняты на «Экспо Баскет — 2024» в Челябинске.

В России проводится множество подобных форумов по различным направлениям. Но баскетбольная конференция все-таки выделяется на общем фоне. Главная ее «фишка» в том, что собирает она действительно сильнейших экспертов в этой отрасли, топовых руководителей, так или иначе связанных с баскетболом.

Они не только делятся своим опытом с коллегами, но и сами поднимают острые вопросы, вступают в дискуссии и так далее. Все стороны заинтересованы в том, чтобы от подобного мероприятия была какая-то практическая польза, которая в конечном итоге должна вызвать «движение вверх» у баскетбольных региональных федераций и профессиональных клубов.

Необычная была выбрана и площадка для проведения форума. «Мозговой штурм» участники устроили на территории действующего завода — промышленной группы «Конар». Панельные дискуссии и темы для обсуждений на форуме самые разнообразные: от реализации грантовых программ РФБ, цифровизации и инноваций в спорте до работы пиар-служб и СММ-специалистов в профессиональных клубах и региональных федерациях.

Кроме панельных дискуссий, в которых своим опытом поделились ведущие спортивные менеджеры, маркетологи, агенты, спонсоры и другие топовые специалисты в своей области, состоялся «Разговор с легендами» российского баскетбола — президентом РФБ Андреем Кириленко, выдающимся тренером Евгением Яковлевичем Гомельским, генеральным менеджером мужской сборной России Валерием Тихоненко, олимпийскими чемпионами Сергеем Таракановым, Ириной Сумниковой и Еленой Швайбович.

В рамках беседы знаменитые спикеры обсудили перспективы российского баскетбола, ситуацию на международной арене, воспитание подрастающего поколения и развитие национальных сборных команд, а также ответили на вопросы зала.

«Баскетбол получает импульс к развитию по всей стране в том числе благодаря таким мероприятиям, как „Экспо Баскет“. Здорово, что главный баскетбольный форум вновь принимает регион, а губернатор Алексей Текслер лично открывает мероприятие. Это — огромный сигнал того, что баскетбол крайне важен для Челябинской области», — отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

Кстати говоря, Алексей Текслер не только открыл форум, но и сам принял участие в практической его части. Так, глава региона сыграл в «Матче дружбы». Правда, его команда, которой руководил Евгений Гомельский, уступила соперникам в один мяч. Но разве важен был результат товарищеской игры? На то она и товарищеская, чтобы не придавать ей какого-то значения.

Были приняты на «Экспо Баскете» и важные стратегические решения. Главным в повестке конференции стало то, что руководитель РФБ обозначил приоритеты в развитии организации. Так, Андрей Кириленко видит своей задачей в первую очередь уделять внимание развитию детско-юношеского баскетбола и поддержке тренеров.

Кстати, в этом направлении работа уже стартовала. Так, на форуме в Челябинске было подписано соглашение о запуске пилотного проекта РФБ. Именно в нашем регионе стартует в новом сезоне Школьная лига «Минибаскет».

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок видит в этом проекте большие перспективы. Так, благодаря его реализации школьники младшего возраста получат возможность регулярно выступать на турнирах, получать соревновательную практику и повышать свой уровень мастерства.

Состоялась также презентация книги «100 лет челябинскому баскетболу». Точнее, первого тома. В нем отражен период развития этого вида спорта на Южном Урале с 1924 по 1994 год. Причем здесь события Челябинской области органично вплетены в мировую историю баскетбола и рассказаны в хронологическом порядке по десятилетиям. Автором-составителем выступила Наталья Денисова.

Завершился форум финальными матчами Кубка Урала по баскетболу 3×3. В этом турнире вне конкуренции оказалась мужская команда «Бионорд» из Перми, у женщин победу одержал клуб «Десерт» из Екатеринбурга. Призовые места заняли и две челябинские команды — «Курчатов» и «Позитив».