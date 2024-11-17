Две челябинские команды стали призерами Кубка Урала по баскетболу 3×3

Мужской клуб «Курчатов» завоевал бронзу, а девушки из «Позитива» взяли серебро

В Челябинске завершился Кубок Урала по баскетболу 3×3, который стал финальным аккордом всероссийской конференции «Экспо Баскет-2024». Турнир прошел на производственной площадке Группы КОНАР и собрал 8 мужских и 4 женских команд. Хозяева соревнований не смогли завоевать золото, но два коллектива поднялись на пьедестал, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турниры по баскетболу 3×3 на производственной площадке Группы КОНАР, то есть в одном из цехов предприятия, ранее уже проводились. В прошлом году здесь также состоялся Кубок Урала, но в этом году статус у турнира был гораздо выше. Его приурочили к проведению крупнейшего баскетбольного всероссийского форума «Экспо Баскет». Да и уровень команд в этом году был на порядок выше.

Звездный десант игроков делегировала на турнир Пермь. В Челябинск прибыли аж две команды, в составе которых выступали одни из лидеров мужского российского баскетбола 3×3. Среди них — Александр Зуев, Станислав Шаров, Сергей Широков, Павел Казакевич и другие топовые игроки. Именно команды «Bionord» и «Bionord PRO» между собой в финале и определили звание чемпиона. Выиграл первый состав пермского суперклуба во главе с призером Олимпийских игр-2020 Александром Зуевым.

Уже на групповом этапе пермяки показали высочайший уровень игры, практически не испытав проблем в матчах с соперниками. Разве что парни из клуба «Stella СКСО» из Екатеринбурга не только оказали сопротивление, но и выиграли у второй команды «Бионорда». Что касается выступления челябинского клуба «Курчатов», но он занял третье место в группе.

Баскетбол 3×3. Кубок Урала. Мужчины.

16 ноября. Группа «А»

1. «Stella СКСО» Свердловская область: 3-0

2. «Bionord» Пермь: 2-1

3. «Курчатов» Челябинск: 1-2

4. «Лузалес» Сыктывкар: 0-3

16 ноября. Группа «Б»

1. «Bionord PRO» Пермь: 3-0

2. «Asbest World 3×3 DG» Асбест: 2-1

3. «Металлург» Магнитогорск: 1-2

4. «Курчатов-2» Челябинск: 0-4

17 ноября. Плей-офф. Полуфиналы

«Stella СКСО» Екатеринбург — «Bionord» Пермь — 15:21.

«Bionord PRO» Пермь — «Курчатов» Челябинск — 21:13.

Матч за 3-е место. «Stella СКСО» Екатеринбург — «Курчатов» Челябинск — 8:15.

Финал. «Bionord PRO» Пермь — «Bionord» Пермь — 19:16.

Не смогли наши парни выиграть у «ПРОшников» в полуфинале. Хотя в первые минуты боролись с пермяками на равных. Но затем соперники совершили рывок, ответить на который «курчатовцы» не смогли. Тем не менее, челябинцы собрались и в матче за 3-е место уверенно обыграли северных соседей из Екатеринбурга.

Баскетбол 3х3. Кубок Урала. Женщины

16 ноября. Групповой этап

1. «Десерт» Екатеринбург: 3-0

2. «Позитив» Челябинск: 2-1

3. «Парма КОР» Пермь: 1-2

4. «Гвардия» Тюмень: 0-3

17 ноября. Полуфиналы

«Десерт» Екатеринбург — «Гвардия» Тюмень — 21:4.

«Позитив» Челябинск" — «Парма КОР» Пермь — 12:9.

Матч за 3-е место. «Парма-КОР» Пермь — «Гвардия» Тюмень — 9:15.

Финал. «Десерт» Екатеринбург — «Позитив» Челябинск — 22:12.

Порадовала и женская команда из Челябинска. Девушки из «Позитива» выступили без сбоев, в каждом матче играли на стабильно высоком уровне. Но объективно они пока не дотягивают до уровня команды «Десерт». Соперницы из Екатеринбурга не потерпели на турнире ни одного поражения и заслуженно завоевали первое место. В финале они более чем уверенно выиграли у челябинок — 22:12. Бронза досталась спортсменкам из тюменской «Гвардии».

Отметим, что организаторами «Экспо-Баскет» стали Российская федерация баскетбола совместно с Федерацией баскетбола Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.