Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов вошел в состав команды челябинского «Трактора»

Контракт с форвардом подписан на два года

Алексей Потапов стал седьмым новичком в команде челябинского хоккейного клуба «Трактор». 32-летний нападающий — воспитанник нижегородской хоккейной школы «Торпедо».

В прошедшем сезоне нападающий выступал за омский «Авангард», с которым победил в Кубке Гагарина. Первая победа Потапова в Кубке Гагарина состоялась в составе «Ак Барса» в сезоне 2017/2018. Всего Алексей Потапов провел более 500 матчей в КХЛ, он выступает в Лиге с момента ее создания. Перспективный нападающий — обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира вместе со сборной России.

«Алексей Потапов — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Этот фактор был одним из решающих при его подписании в „Трактор“. Потапов — универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и на краях атаки. Алексей неуступчив на льду, дисциплинирован, способен создать правильную атмосферу в коллективе. Планируем, что он будет играть одну из центральных ролей при игре в меньшинстве и нейтрализовывать лидеров других команд. Это те составляющие, которых не хватало „Трактору“ в прошлом сезоне и особенно в плей-офф, где большая нагрузка ложилась на иностранцев, которые играли в меньшинстве и большинстве», — охарактеризовал игрока генеральный директор клуба Иван Савин.

Напомним, форвард стал седьмым новичком в клубе. Накануне «Трактор» объявил о контракте с Кириллом Капустиным, а до этого новобранцами «Трактора» стали вратарь Эмиль Гарипов, форварды Теему Пулккинен, Владимир Ткачев и Андрей Стась, а также защитник Евгений Кулик.