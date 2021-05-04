«Трактор» подписал двухлетний контракт с Евгением Куликом

Защитник стал четвертым усилением челябинцев в этом межсезонье

Еще одним новичком в составе челябинского «Трактора» стал защитник Евгений Кулик. 27-летний хоккеист, последние четыре сезона отыгравший в московском «Спартаке», подписал с «черно-белыми» контракт на два года.



О соглашении между игроком и клубом во вторник, 4 мая, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Трактора». Как подчеркнул директор челябинской команды Иван Савин, Евгений Кулик — сильный защитник, который придаст надежности обороне «черно-белых».

«Он всегда отдается игре на сто процентов и способен нейтрализовать лидеров других команд. Кулик хорош в меньшинстве, блокирует броски, любит играть в тело. Также Евгений настоящий человек коллектива и командный игрок. С его приходом мы в первую очередь усилим игру „Трактора“ на своей половине площадки»,— заявил Иван Савин.

Отметим, «Трактор» станет шестой командой в карьере Евгения Кулика. Воспитанник школы московских «Крыльев Советов» ранее защищал цвета «Спартака», «Авангарда», «Югры», воскресенского «Химика» и «Сарыарки» из Караганды. Защитник стал четвертым новичком «Трактора» в этом межсезонье и первым новобранцем — игроком обороны. Напомним, ранее состав «черно-белых» пополнили вратарь Эмиль Гарипов и нападающий Тему Пулккинен и Владимир Ткачев.

Добавим, следить за всеми подписаниями в «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге» читатели ИА «Первое областное» могут в таблице переходов. Она доступна по ссылке.