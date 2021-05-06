«Капустин — опытный двусторонний нападающий с хорошими габаритами и катанием, здорово оснащенный технически. Он отлично пользуется своими природными данными на льду, знает свои сильные качества и умеет их использовать. В «Тракторе» Капустин рассматривается как форвард третьего звена»,

— отметил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

