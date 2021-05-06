Габаритный (186 м, 90 кг) форвард — воспитанник ярославского хоккея, также играл за хабаровский «Амур», тольяттинскую «Ладу», хоккейный клуб «Сочи» и череповецкую «Северсталь», где провел три последних года. В Континентальной хоккейной лиге провел 405 матчей, в которых забросил 53 шайбы и отдал 68 результативных передач. В 2013 году в составе сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.
«Капустин — опытный двусторонний нападающий с хорошими габаритами и катанием, здорово оснащенный технически. Он отлично пользуется своими природными данными на льду, знает свои сильные качества и умеет их использовать. В «Тракторе» Капустин рассматривается как форвард третьего звена», — отметил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Кирилл Капустин стал шестым приобретением челябинского клуба в начавшемся межсезонье. До этого новобранцами «Трактора» стали вратарь Эмиль Гарипов, форварды Теему Пулккинен, Владимир Ткачев и Андрей Стась, а также защитник Евгений Кулик.
«Капустин — опытный двусторонний нападающий с хорошими габаритами и катанием, здорово оснащенный технически. Он отлично пользуется своими природными данными на льду, знает свои сильные качества и умеет их использовать. В «Тракторе» Капустин рассматривается как форвард третьего звена», — отметил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Кирилл Капустин стал шестым приобретением челябинского клуба в начавшемся межсезонье. До этого новобранцами «Трактора» стали вратарь Эмиль Гарипов, форварды Теему Пулккинен, Владимир Ткачев и Андрей Стась, а также защитник Евгений Кулик.