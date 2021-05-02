Эмиль Гарипов стал игроком «Трактора»

Челябинцы заключили с голкипером двухлетний контракт

Вратарь Эмиль Гарипов, проведший последний сезон в омском «Авангарде» и московском «Динамо», стал игроком «Трактора». Челябинский клуб в воскресенье, 2 мая, подписал с голкипером двухлетний контракт. О достижении договоренности между игроком и «черно-белыми» ИА «Первое областное» сообщили представители Континентальной хоккейной лиги.



«Эмиль Гарипов заключил двухлетний контракт с „Трактором“»,— объявили в КХЛ.

Напомним, слухи о переходе Эмиля Гарипова в «Трактор» появились в конце апреля, однако менеджмент челябинцев никак не комментировал эту информацию. Добавим, в воскресенье, 2 мая, «черно-белые» обменяли голкипера Ивана Федотова в ЦСКА, получив за него денежную компенсацию. Таким образом, голкиперами «Трактора» в сезоне 2021-2022 будут Эмиль Гарипов и Роман Вилл.

Добавим, следить за трансферами «черно-белых» магнитогорского «Металлурга» можно в таблице ИА «Первое областное».

