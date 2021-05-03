Состав «Трактора» пополнил нападающий Владимир Ткачев

«Черно-белые» заключили с хоккеистом двухлетнее соглашение

Нападающий Владимир Ткачев, который последний год провел в составе ярославского «Локомотива», стал игроком челябинского «Трактора». Подтверждение многочисленным слухам в понедельник, 3 мая, дали представители «черно-белых».

Клуб и хоккеист подписали двухгодичное соглашение. Как пояснил гендиректор «Трактора» Иван Савин, новичок команды рассматривается на роль центрального нападающего первого звена, а сам Владимир Ткачев умеет грамотно действовать как в атаке, так и в обороне.

«Мы позиционируем Ткачева как центрфорварда первого звена, умеющего создать момент и реализовать его. Стоит отметить и его лидерские качества. В прошлом сезоне он был капитаном ярославского „Локомотива“, имеет большой и, что немаловажно, успешный кубковый опыт. В 2018 году Владимир выигрывал Кубок Гагарина — это также стало ключевой деталью при подписании контракта»,— рассказал ИА «Первое областное» директор «Трактора» Иван Савин.

Напомним, в субботу, 1 мая, контракт с «Трактором» подписал другой бывший игрок «Локомотива» — нападающий Тему Пулккинен. Финн также проведет в Челябинске ближайшие два года. Помимо этого, изменения произошли во вратарской линии «черно-белых»: Иван Федотов был обменян в ЦСКА на денежную компенсацию, а его место занял Эмиль Гарипов. Как отметил руководитель «Трактора», именно с этим дуэтом голкиперов челябинцы пойдут в сезон.

Добавим, за всеми изменениями в составах южноуральских команд КХЛ читатели ИА «Первое областное» могут следить в таблице переходов. Она доступна по ссылке.