Тему Пулккинен перешел в «Трактор»

Финский игрок проведет в составе «черно-белых» ближайшие два сезона

Челябинский «Трактор» и нападающий Тему Пулккинен подписали контракт. Форвард из Финляндии проведет в составе «черно-белых» ближайшие два года. Подписание хоккеиста в субботу, 1 мая, ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе «Трактора».

«Тему Пулккинен — настоящий снайпер с ярко выраженным голевым чутьём и сильным характером. Он обладает мощным броском, неуступчив в борьбе. Пулккинен не любит проигрывать и всегда идёт до конца. Во всех лигах нападающий действовал именно в такой манере и всегда показывал себя с лучшей стороны», — прокомментировал подписание Тему Пулккинена директор «Трактора» Иван Савин.

Добавим, концовку прошлого сезона финский форвард провел в составе ярославского «Локомотива». Вместе я «железнодорожниками» он вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил ЦСКА. За ярославцев финский игрок набрал 16 очков в 24 играх регулярного чемпионата и 9 — в 11 встречах плей-офф. Сезон 2020-2021 Тему Пулккинен начинал в московском «Динамо», и за 22 матча заработал 14 результативных баллов.

Напомним, следить за переходами игроков «Трактора» и «Металлурга», читатели ИА «Первое областное» могут в нашей таблице. Она доступна по ссылке.