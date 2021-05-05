«Трактор» подписал контракт с чемпионом КХЛ в составе «Авангарда»

Андрей Стась стал пятым новобранцем челябинцев

Пятым новичком челябинского «Трактора» в межсезонье 2021 года стал нападающий Андрей Стась. Хоккеист подписал с «черно-белыми» контракт по схеме «2+1». О соглашении с белорусским игроком в среду, 5 мая, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Трактора».

«Андрей Стась действующий чемпион КХЛ, обладает отличными лидерскими качествами, исключительно командный игрок, здорово действует на точке вбрасывания и в меньшинстве. Это бескопромиссный самоотверженный нападающий, который ловит шайбы на себя, бьётся в каждом эпизоде и всегда идёт до конца. Думаю, Андрей Стась будет нам очень полезен»,— заявил директор челябинской команды Иван Савин.

Добавим, Андрей Стась является обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе омского «Авангарда». Для форварда «Трактор» станет девятой командой в профессиональной карьере. Помимо «Авангарда» белорусский хоккеист выступал за минские «Юность», «Керамин» и «Динамо», московский ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Цвета «Авангарда» Андрей Стась защищал с 2018 года.

Напомним, ранее в это межсезонье состав «Трактора» пополнили форварды Владимир Ткачев, Тему Пулккинен, вратарь Эмиль Гарипов и защитник Евгений Кулик. Также челябинцы обменяли голкипера Ивана Федотова в ЦСКА.