Баскетбольный клуб «ЧБК» совершил невероятный камбэк в матче с «Металлургом»

Челябинская команда выиграла южноуральское дерби у магнитогорцев со счетом 91:84

В баскетбольной Суперлиге зрелищным и эмоциональным получилось южноуральское дерби. Челябинский клуб «ЧБК» на протяжении всего матча уступал магнитогорскому «Металлургу», но перевернул ход матча благодаря эффективной игре в четвертом периоде и вырвал победу со счетом 91:84, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Южноуральское дерби или НЕ одни дома!» — соперники сразились между собой в новогодней тематике знаменитого голливудского фильма. Вот только долгое время хозяева площадки никак не могли поймать свою игру. «Металлург» выиграл первую четверть, укрепил преимущество во второй. В итоге 44:56 после первой половины матча — серьезный задел на положительный результат.

Причем, вели в счете магнитогорцы и после перерыва, держа соперника на комфортном расстоянии в «+10» очков. Хорошо вошел у них в игру новобранец Роман Баландин — тяжелый форвард закрыл проблемную позицию и действовал эффективно. Фирменные «трешки» накидал в кольцо соперника Ярослав Венников, грамотно ассистировал партнерам, не забывая при этом атаковать сам Василий Мартынов...

Все шло к тому, что «Металлург» одержит неожиданную победу. Но в четвертом периоде игроки «ЧБК» наконец-таки заиграли так, как умеют это делать. Роль лидера у челябинцев взял на себя Кортез Эдвардс. Американский легионер раз за разом ставил в тупик оборону соперника, забивал с разной дистанции. Поддержали его почин Натаниэль Поллард и Максим Ильвовский...

За 3 минуты до финальной сирены «ЧБК» выровнял положение — 82:82. И на классе дожал соперника, забрав концовку. «Металлург» уступил в матче, в котором должен был побеждать.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 5 декабря. «ЧБК» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 91:84 (21:24, 23:32, 20:15, 27:13).

«ЧБК»: Эдвардс (23), Поллард (18), Стубеда (8), Туманов (14), Ильвовский (13), Додеус (7), Орехов (4), Кольцов (2), Ривный (2), Якунин, Савин.

«Металлург»: Мартынов (21), Венников (11), Степанцов (10), Кондаков (10), Пхакадзе (8), Баландин (9), Мальцев (8), Кочергин (5), Михеев (2), Скрынник.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Главный герой матча и крутого камбэка! Стал самым результативным игроком матча, в его активе 23 очка, 5 подборов, 4 перехвата и 3 передачи!

Василий Мартынов («Металлург»)

Сыграл эффективно и полезно, был лучшим в составе магнитогорского клуба. Подтверждением этому — 21 набранное очко.

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Сыграл полезно и хорошо, особенно в концовке. 14 из своих 18 очков набрал со штрафных бросков!

Клуб «ЧБК» сохранил лидерство в Суперлиге и теперь готовится провести еще два домашних поединка с соперниками из Новосибирска и Барнаула. Сыграют с ними и магнитогорцы на своей площадке.

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).