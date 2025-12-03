Баскетбольный клуб «Металлург» усилился высокорослым тяжелым форвардом

Магнитогорский коллектив пополнил 205‑сантиметровый Роман Баландин

Магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» усилил позицию тяжелого форварда, заключив контракт с 205-сантиметровым Романом Баландиным. Нынешний сезон игрок начинал в приморском «Динамо», однако не выдержал конкуренцию с другими баскетболистами этого амплуа, получив мало игровой практики, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Высокорослый баскетболист в текущем сезоне провел лишь два матча в Суперлиге за владивостокское «Динамо». На позиции четвертого форварда он так и не смог закрепиться в дальневосточном клубе. Переход в «Металлург» вызван желанием самого игрока получить соревновательную практику.

«Мы искали усиление на позицию четвертого номера еще с начала сезона. Пришли к мнению, что Роман должен помочь нашей команде. Сейчас мы столкнулись с временным спадом. Посчитали необходимым влить свежую кровь. У Романа неплохой трехочковый бросок, он хорошо идет на чужой щит. Ждем, что он вольется в наш коллектив и покажет хорошую игру», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Отметим, что в магнитогорском клубе главный тренер Вадим Филатов выпускал на площадку на позицию тяжелого форварда трех игроков — Максима Лютыча, Артема Степанцова и Даниила Кочергина. Однако все они выступали в чемпионате Суперлиги нестабильно. У Романа Баландина есть шанс проявить себя и вновь выйти на высокий уровень.

В сезоне-2024/25 высокорослый баскетболист выступал за «Химки» и «Тамбов». В 11 матчах за «Тамбов» Баландин в среднем набирал 7,9 очка, совершал 3,1 подбора и 1,2 передачи за 15:39 на площадке.