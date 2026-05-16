Расписание поездов изменится в Челябинской области в мае и июне

В горнозаводской зоне запланированы ремонтные работы на путях

В Челябинской области с 19 мая изменится расписание ряда пригородных поездов из-за ремонтных работ на перегоне БП 1902 км — Бердяуш. Актуальное расписание опубликовала Свердловская пригородная компания.

До конца мая поезд № 7135/7136 Челябинск — Бакал будет временно следовать до/от станции Златоуст. Время отправления и прибытия при этом изменится. Так, поезд № 7135 Челябинск — Златоуст 19 и 20 мая отправится по графику — в 17:25, а прибудет на 52 минуты позже — в 20:52. 21 и 27 мая время отправления и прибытия будет обычным, а 26-го поезд отправится в 17:25 и приедет в Златоуст в 20:07.

Обратный поезд № 7136 Златоуст — Челябинск 20 мая отправится на 23 минуты раньше — в 05:55 и прибудет по графику — в 08:57. 21 мая время отправления и прибытия сдвинется на 37 и 45 минут соответственно, а 22, 27 и 28 мая электричка отправится в соответствии с привычном графиком.

В период с 19 мая до 4 июня также изменится время отправления и прибытия поездов Челябинск — Миасс-1, Челябинск — Златоуст, Златоуст — Кропачево и обратно, а также электрички Челябинск — Бакал.