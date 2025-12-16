Баскетболисты «ЧБК» победой поздравили ветеранов «Динамо» в матче Суперлиги

Челябинская команда в ретро-матче уверенно выиграла у БК «Новосибирск» — 109:81

В День рождения челябинского профессионального баскетбола клуб «ЧБК» уверенно выиграл на своей площадке в Суперлиге у БК «Новосибирск» со счетом 109:81. Челябинцы поздравили ветеранов баскетбола в тематическом ретро-матче, сохранив за собой лидерство в чемпионате. А еще второй раз в сезоне преодолели 100-очковый рубеж, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот матч в баскетбольном Челябинске был особенным. Клуб «ЧБК» провел его в стиле ретро, отдавая дань памяти своей истории и командам-предшественникам. Поэтому на игру были приглашены ветераны южноуральского баскетбола, которые в разные периоды времени защищали цвета челябинских профессиональных команд «Динамо», «Динамо-Теплострой» и «Челбаскета».

В такой день хозяева площадки проиграть не имели права. Они уверенно выиграли — на классе и мастерстве, не приложив для этого сверхусилий. Хотя соперники, надо отдать им должное, смотрелись на фоне лидера чемпионата Суперлиги достойно. В какой-то момент времени они бились с соперником на равных и заставили понервничать челябинских болельщиков.

Стартовая пятерка Горана Вучковича не вызывала вопросов: Додеус — Суворов — Савин — Ривный — Стубеда, в запасе несколько «джокеров», в том числе два легионера из США — Кортез Эдвардс и Натаниэль Поллард. Визави наставника «ЧБК» удивил тем, что оставил на скамейке своего самого результативного игрока — Колина Доэрти. Американец текущий сезон проводил впечатляюще, набирая аж 17,2 очка за игру. Зато вышел с первых минут на паркет хорошо известный болельщикам «Челбаскета» Павел Новиков.

Начало игры получилось бурным. Команды без разведки бросились в атаку — 12:8 за три с небольшим минуты. У хозяев солировал капитан Глеб Суворов, трижды бравший игру на себя. После такого резвого дебюта, игра чуть успокоилась, а результативность спала. Но взорвалась снова ближе к концовке периода, когда Руслан Туманов забил «трешку» и помог своей команде завершить стартовый 10-минутный отрезок с хорошим преимуществом — 26:19.

Вот только от этого разрыва в счете не осталось и следа — в дебюте второй четверти гости забили раз, затем второй и вот уже лишь 26:24 в пользу хозяев. Американский легионер сибиряков как-то незаметно успел набрать уже 12 баллов. Это хорошо, что у «ЧБК» нашелся игрок, который не побоялся взять игру на себя. Здорово вошел в игру Дмитрий Ривный. Он помог команде как в защите, так и нападении. Уже к середине периода челябинцы впервые в матче вышли на «+10» очков отрыва в счете. Ну а завершилась первая половина игры со счетом 47:40.

Третий отрезок матча, как покажет ход дальнейших событий, стал ключевым. Команда «ЧБК» после перерыва здорово прибавила в движении, добавила в вариативности атак. Кроме того, еще убыстрил игру благодаря ротации состава тренерский штаб хозяев. Все это привело к тому, что оборона сибиряков просто не успевала перекрывать свободные зоны. «ЧБК» с каждой минутой увеличивал отрыв в счете. 74:55 — более чем уверенное преимущество перед заключительным периодом.

Растерять такой гандикап баскетболисты «ЧБК» не имели права. Исход поединка был практически решен, оставалось только выяснить с каким преимуществом выиграют хозяева и сумеют ли преодолеть 100-очковый рубеж. В итоге наши парни взяли верх более чем уверенно, с разницей в 28 баллов, а еще выбили трехзначное число на табло — 109:81!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 16 декабря. «ЧБК» (Челябинск) — БК «Новосибирск» — 109:81 (26:19, 21:21, 27:15, 35:26).

«ЧБК»: Суворов (19), Ривный (15), Ильвовский (15), Эдвардс (14), Туманов (9), Додеус (9), Савин (8), Поллард (7), Кольцов (6), Аникин (5), Стубеда (2), Орехов.

«Новосибирск»: Семенюк (19), Доэрти (17), Бабушкин (11), Тукмаков (9), Макеев (5), Балашов (5), Кирдячкин (5), Семенченко (4), Новиков (3), Комиссаров (3), Плугарев.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Глеб Суворов («ЧБК»)

Капитан команды был сегодня в «огне»: пусть и провел на площадке менее 14 минут, но сыграл очень полезно и эффективно — 19 очков при 64%-ной реализации бросков с игры.

Максим Ильвовский («ЧБК»)

Выбил «соточку»: 5/5 с игры и 4/4 со штрафных — 100% реализации! Набрал в итоге 15 очков и сделал 9 подборов! Классный матч русского француза!

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Выдал «свой» матч, сыграв без сбоев и надежно. В этот раз ограничился 15 очками и 6 подборами.

Заключительный домашний матч в этом году команда «ЧБК» проведет 19 декабря с БК «Барнаул», а завершит календарный 2025-й двумя поединками на выезде с грозненским «Динамо» (22 декабря) и питерским «Зенитом-2» (25 декабря).

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).